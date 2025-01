Istituto Falcone, il Liceo delle Scienze applicate potenzia le attività di alta formazione in collaborazione con enti del territorio

Loano. Innovazione è la parola chiave per il Liceo delle Scienze Applicate dell’Istituto Falcone, che, anche grazie anche ai finanziamenti del PNRR, propone un’offerta formativa profondamente rinnovata e caratterizzata da un taglio fortemente multidisciplinare e volto al potenziamento delle competenze scientifiche e tecnologiche.

Nel biennio viene introdotta un’ora settimanale in più di matematica allo scopo di potenziare le competenze di base della materia, necessarie per affrontare con maggior sicurezza lo studio più approfondito del triennio.

Durante tutto l’anno scolastico vengono attivati corsi pomeridiani di approfondimento, i “Pomeriggi di Fisica”, in cui lo studio della materia è affrontato in modalità di problem solving, anche in preparazione all’esame di Stato e ai test di ingresso alle facoltà universitarie.

Sono inoltre stati completamente rinnovati i tradizionali laboratori di scienze naturali, chimica, fisica, che si affiancano ai nuovi laboratori per la progettazione in 3D e la creazione di ambienti virtuali con l’utilizzo di visori.

Un particolare rilievo assumono le collaborazioni con enti del territorio. A partire dal mese di febbraio verrà attivato un progetto in collaborazione con l’ASL2, coordinato dal dott. Giuseppe Corvaglia del Dipartimento di Recupero e Riabilitazione dell’Ospedale Santa Corona.

A lezioni teoriche sull’anatomia e fisiologia del cervello e sulle varie funzioni corticali seguiranno poi attività pratiche presso il Centro di terapia robotica e il laboratorio di Analisi del Movimento dell’Ospedale di Pietra Ligure.

I focus del corso saranno due: da una parte verrà approfondito il movimento, a partire dal comando del sistema nervoso centrale.

Verrà inoltre trattato anche il rapporto tra Arte e cervello, in particolare analizzando il funzionamento cerebrale nel momento della fruizione di un’opera d’arte, ad esempio visitando una mostra o un museo. Ma ci si chiederà anche che cosa accade nella mente di un’artista quando crea e quali parti del cervello vengono attivate.

Per le caratteristiche di elevata specializzazione, il corso è rivolto preferibilmente agli studenti del triennio del Liceo scientifico, ma può essere aperto anche ad alunni di altri indirizzi che mostrino un interesse particolare al mondo delle neuroscienze.

Parallelamente, gli studenti delle classi quarte si stanno preparando per partecipare alle olimpiadi di Neuroscienze. Un progetto dal respiro internazionale giunto alla sua quindicesima edizione, organizzato dal Dipartimento di Scienze dell’Università Roma Tre.

L’istituto Falcone si muove verso la realizzazione di progetti che aprano opportunità ai suoi alunni, chiamati a formarsi nella loro globalità, come studenti, come cittadini, come persone, preparandosi ad affrontare “smart” la complessità che li attende.

L’obiettivo è distinguere il Liceo Scientifico dell’Istituto Falcone portandolo verso l’eccellenza per consentire ai ragazzi del territorio di ottenere una formazione di altissima qualità grazie alla collaborazione con enti, esperti, istituzioni e soggetti privati e grazie ad un nuovo utilizzo dei laboratori.