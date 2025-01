Istituto Falcone di Loano: un’opportunità per chi vuole lavorare nel turismo

Loano. Hai difficoltà nella scelta della scuola superiore e sei orientato verso l’indirizzo turistico? Vuoi conoscere il territorio ed esserne in grado di promuovere e valorizzare il patrimonio naturale, artistico e culturale? Vuoi avere competenze linguistiche e gestionali per operare nel sistema informativo aziendale e contribuire al miglioramento organizzativo dell’impresa turistica? Allora l’indirizzo Turismo dell’Istituto Tecnico Economico dell’Istituto Falcone potrebbe essere la scelta giusta.

Il turismo è un settore in crescita (come delineato dall’Osservatorio Nazionale del Turismo) che traina l’economia italiana, e secondo i rapporti ISTAT il tasso di occupazione di chi ha un diploma tecnico, quindi anche quello nel turismo, è elevato, quindi è consistente la domanda di figure specializzate in tale ambito.

Negli ultimi anni il settore turismo sta subendo una radicale trasformazione incentrata sulla digitalizzazione, sullo sviluppo sostenibile e dall’internazionalizzazione dell’offerta. In merito a ciò la nostra offerta cerca di formare figure che abbiano competenze nell’ambito delle lingue straniere, nella valorizzazione del territorio e nella programmazione e promozione di servizi turistici.

La nostra proposta prevede un percorso scolastico caratterizzato dallo studio di ben 3 lingue straniere (inglese, tedesco e francese) dalla classe prima alla quinta, essendo la nostra regione una delle mete preferite dai turisti in arrivo dalla Germania conferendo così ai nostri studenti, delle competenze aggiuntive spendibili nel mondo del lavoro a livello locale.

Rivestono particolare rilievo le materie specialistiche del corso quali Economia Aziendale e Diritto, che ti permetteranno di acquisire conoscenze della normativa civilistica e fiscale, dei fenomeni economici dell’impresa turistica e del sistema economico in generale, tutto ciò mediante l’utilizzo di programmi gestionali quali Hotel in Cloud, strumento tipico di gestione delle imprese che operano nel suddetto settore per una preparazione specialistica che ti privilegerà nel mondo del lavoro. Geografia Turistica con Arte e Territorio, discipline volte ad una conoscenza approfondita del patrimonio artistico, culturale e paesaggistico unita all’acquisizione di una capacità gestionale dei servizi turistici. Due anni di Informatica per imparare a proporre servizi turistici innovativi ed a promuovere il turismo integrato mediante tecniche di comunicazione digitale.

Ma non è tutto… Nella nostra scuola potrete partecipare a molteplici attività e progetti che vi faranno toccare dal vivo quanto appreso in classe, quali le esperienze di PCTO che si realizzano nei percorsi di visita ai musei locali, ai siti archeologici, alle manifestazioni turistiche del territorio, comprese quelle legate alle attività sportive outdoor, con creazione di Infopoint di informazione turistica e alle giornate al FAI.

Non può mancare l’offerta di soggiorni studio all’estero, la partecipazione a competizioni nazionali ed internazionali di Simulazione d’impresa e la collaborazione con Associazioni di categoria.

Passiamo ora ad una questione cruciale: cosa fare dopo il diploma di tecnico turistico? Questo Istituto offre concrete possibilità di lavoro o è meglio proseguire gli studi? Si possono fare entrambe le cose. Questo istituto tecnico turistico ha il duplice vantaggio: poter far scegliere di proseguire gli studi iscrivendosi all’università o ad un corso professionalizzante, avendo conferito al diplomato una buona formazione di base che tocca diverse discipline e quindi consentirà di seguire senza troppe difficoltà diversi corsi di Facoltà Universitari, oppure di trovare una strada immediata nel mondo del lavoro, grazie alle competenze tecniche acquisite in campo turistico ed economico-giuridico unite alle competenze pratiche che questa scuola impartisce.

(INFO: https://isfalcone.edu.it/indirizzo-di-studio/turismo/)