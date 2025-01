Istituto “Falcone” di Loano: grande successo per l’Open Day e l’incontro sul ruolo del geometra

Loano. Sabato 18 gennaio, durante l’Open Day dell’Istituto Superiore “Giovanni Falcone” di Loano, si è svolto un interessante incontro dal tema: “Il geometra oggi: ruolo e prospettive professionali nell’attuale panorama lavorativo”. L’evento ha visto la partecipazione dei rappresentanti del Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di Savona, in particolare del geom. Marco Bruzzo, Consigliere del Collegio, e della geom. Melania Attanasio, referente della zona ponente della Commissione Giovani ed ex alunna del corso CAT (Costruzioni, Ambiente e Territorio) dell’Istituto “Falcone”, che ha condiviso con gli studenti la sua esperienza scolastica e il suo percorso professionale, dimostrando concretamente come la formazione offerta dall’istituto possa portare a ruoli di responsabilità e successo.

Durante l’incontro sono state illustrate le numerose opportunità professionali per i diplomati CAT, sottolineando l’importanza della figura del geometra nel mondo del lavoro odierno. È stata presentata anche un’importante opportunità accademica: il Corso di Laurea Triennale in “Tecnologie per l’Edilizia e il Territorio” frequentabile presso l’Università di Genova. Questo corso, particolarmente innovativo, consente di evitare sia il praticantato di 18 mesi presso studi professionali sia l’esame di abilitazione per l’iscrizione all’Albo dei Geometri, offrendo un accesso diretto alla professione (maggiori informazioni sul corso sono disponibili al link: https://corsi.unige.it/corsi/11428).

A rendere l’incontro ancora più significativo è stata la partecipazione di altri due ex alunni dell’Istituto “Falcone”, che hanno raccontato il proprio percorso dopo il diploma: Matteo Dellisola, attualmente impiegato presso l’Ufficio OO.PP. – Manutenzione – Territorio del Comune di Borghetto Santo Spirito; Edoardo Alonzo, impiegato presso l’Ufficio Edilizia Privata del Comune di Loano.

“Le loro esperienze hanno dimostrato come il diploma CAT possa essere un trampolino di lancio verso una carriera stabile e soddisfacente, ispirando gli studenti presenti. Grazie alla presenza di ex studenti di successo e al prezioso supporto del Collegio dei Geometri di Savona, l’incontro è stato un’occasione per sottolineare l’eccellenza formativa del corso CAT e la sua capacità di preparare i giovani per il futuro lavorativo” affermano dall’istituto loanese.