Ipotesi inceneritore in Valbormida, i circoli Pd: “Pronti a difendere il territorio dall’ennesimo attacco della Regione”

Valbormida. “Il centro destra regionale ha ormai da anni abituato i cittadini della Valbormida a ricevere promesse in pompa magna durante le campagne elettorali come la riapertura del pronto soccorso dell’ ospedale di Cairo e poi calare invece dall’alto progetti scellerati come un’inceneritore. Come circoli del Partito Democratico di Cairo Montenotte e Cengio insieme al Coordinamento PD ribadiamo tutta la nostra contrarietà a questo progetto”. Lo affermano, in una nota congiunta, il circolo PD di Cairo Montenotte e il circolo Pd di PD Cengio.

I due circoli Dem sono “pronti a mettere in campo ogni azione possibile compreso un referendum per difendere il nostro territorio. La Valbormida paga ancora un prezzo molto alto in termini ambientali e di salute pubblica”.

“I cittadini di tutta la valle chiedono lavoro, servizi e uno sviluppo sostenibile. Ci batteremo con tutti i mezzi per difendere il nostro territorio dall’ennesimo attacco della Regione Liguria”.