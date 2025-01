Insulti social alla senatrice Liliana Segre, i sindaci savonesi: “Fatti gravissimi, espiriamo la nostra vicinanza e solidarietà”

Savona. Solidarietà e vicinanza a Liliana Segre dei sindaci savonesi, oltre a parole di condanna per le minacce e gli insulti antisemiti sui social rivolti alla senatrice accusata di “voler fare i soldi con il film” e cioè il documentario “Liliana” che Ruggero Gabbai ha dedicato a Liliana Segre. Insulti che hanno provato la senatrice al punto da portarla a rinunciare ad una iniziativa al Memoriale della Shoah di Milano per il Giorno della Memoria.

“Sono fatti gravissimi che testimoniano l’importanza di celebrare con il massimo impegno civile la giornata della Memoria affinché non si ripetano”, lo afferma il primo cittadino di Savona, Marco Russo.

“Esprimo alla Segre, come sindaco della città che le ha conferito cittadinanza onoraria, la massima ammirazione per l’impegno e la forza che dimostra, e il massimo sostegno e solidarietà per la sua altissima testimonianza. Voglio confermarle che con lei ci sono moltissimi cittadini, tanti che hanno bisogno e che continuano a sostenere le tante attività che svolge. La ringrazio per il suo impegno, che ci sollecita tutti”, conclude il sindaco.

“Pensiamo poi al divieto di manifestazioni contro il genocidio a Gaza, in concomitanza con il Giorno della Memoria, o agli attacchi a Liliana Segre alla quale sono state rivolte minacce e vergognosi insulti antisemiti – sottolinea, il sindaco Riccardo Tomatis -. Oggi, mentre ricordiamo l’Olocausto, è fondamentale guardare anche al conflitto in Medio Oriente dove sono in corso le ulteriori ed evidenti politiche di pulizia etnica. Non possiamo restare in silenzio di fronte a questa pulizia etnica, né permettere che il ricordo delle atrocità del passato venga usato per giustificare nuove violenze. La memoria storica deve essere uno strumento di giustizia, non di perpetuazione dell’odio”.

“Il Comune di Loano esprime la propria solidarietà e vicinanza alla senatrice Liliana Segre per gli insulti e le minacce ricevute nelle ultime ore. Un gesto esecrabile che va condannato con ancora maggiore forza perché avvenuto in concomitanza con il Giorno della Memoria, che ricorda e commemora le vittime dell’Olocausto”, afferma il sindaco Luca Lettieri.

“La senatrice, nostra cittadina onoraria dal 2019, è stata vittima dell’odio razziale: nonostante ciò non si è mai risparmiata e ha continuato a raccontare alle giovani generazioni la tragedia dei campi di concentramento nazisti, la segregazione e l’odio razziale. Oltre alla senatrice Segre, il Comune di Loano ha conferito lo stesso riconoscimento ad Aldo Marostica, nostro concittadino, internato per le sue idee politiche”, conclude.

“In qualità di Sindaco del comune di Vado Ligure, che ha concesso alla senatrice Liliana Segre la cittadinanza onoraria, non voglio far mancare la solidarietà , il sostegno e la vicinanza mia personale ed istituzionale alla Senatrice e concittadina Liliana Segre”, afferma il primo cittadino Fabio Gilardi.