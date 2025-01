Innovazione e apprendimento creativo: il corso di Lego Robotica alla scuola primaria Oldano di Alassio

Alassio. Si è concluso con molto successo ad Alassio il corso di Lego Robotica, organizzato nell’anno scolastico 2024/2025 presso la scuola primaria Oldano. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la Scuola di Robotica di Genova, associazione no-profit certificata dal Ministero dell’Istruzione, è stata promossa dall’Assessorato alle Politiche Scolastiche del Comune di Alassio e finanziata interamente con fondi di bilancio del Comune.

L’iniziativa ha coinvolto tutte le classi della primaria, dalla prima alla quinta elementare, con attività che hanno saputo coniugare l’apprendimento delle discipline STEM (Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) con lo sviluppo di abilità trasversali, come il pensiero critico, la creatività e la capacità di collaborazione e di problem solving.

Gli studenti più piccoli, di prima, seconda e terza elementare, hanno lavorato insieme per progettare e costruire un parco giochi, mentre i bambini delle classi quarte e quinte si sono cimentati nella creazione di una sezione di città tecnologica, progettando traghetti, funivie e autobus interattivi. I partecipanti hanno così appreso i fondamenti della programmazione a blocchi e costruito robot dotati di schede madri, sensori e motori.

Il presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche, Fabio Macheda dichiara: “Oggi si celebra in tutto il mondo la Giornata Mondiale dell’Educazione. Tra le molte iniziative con le quali l’Istituto Comprensivo di Alassio si distingue ed eccelle ci fa piacere ricordare questo progetto che ha recentemente coinvolto i giovani studenti delle scuole elementari. Esso rappresenta, infatti, un esempio concreto di come la tecnologia possa essere integrata nell’educazione in modo responsabile e inclusivo, favorendo un approccio equilibrato tra innovazione e pensiero critico e aiutando i giovani a sviluppare abilità trasversali fondamentali, come la capacità di lavorare in gruppo, di progettare soluzioni creative e di adattarsi a nuove sfide. Siamo soddisfatti di aver potuto offrire l’opportunità di frequentare questo corso agli studenti di Alsssio, che hanno potuto accedervi in maniera completamente gratuita. Desidero ringraziare i referenti della Scuola di Robotica, la dirigente scolastica Sabina Poggio e le insegnanti dell’Istituto Oldano che hanno messo a disposizione tutto il loro impegno e la loro professionalità per l’ottima riuscita di questa interessante iniziativa”.