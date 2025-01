Infanzia, Baruzzo (PD): “Impegno del consiglio di portare al 33 percento i posti garantiti negli asili nido su tutto il territorio regionale”

Regione. “Il Piano strutturale di bilancio di Medio termine, approvato dal governo lo scorso settembre, mentre mantiene a livello nazionale i Lep per i servizi dell’infanzia 0-36 al 33 per cento, lo dimezza per le regioni, alle quali, per raggiungere gli obiettivi nei servizi per l’infanzia, basta arrivare al 15 per cento dei posti garantiti. Di fatto permettendo il dimezzamento del livello”, così la consigliera regionale del Partito Democratico Carola Baruzzo sui Livelli essenziali di assistenza negli asili nido dopo l’approvazione all’unanimità in aula del suo ordine del giorno.

“Un taglio drastico del tutto inammissibile che va nella direzione opposta di quanto chiede l’Europa in termini di servizi per l’infanzia e rispetto a quello che hanno bisogno e chiedono le famiglie. In più, in una Regione come la Liguria non avere una misura con una percentuale omogenea su tutto il territorio, rischia di creare forti discrepanze tra entroterra e città. A pagarne le conseguenze sarebbero proprio quei territori che, colpiti da un forte spopolamento, dovrebbero invece essere messi nelle condizioni di poter rafforzare i servizi dell’infanzia”, spiega.

“L’impegno del consiglio regionale a portare il tema in Conferenza stato regioni chiedendo di riportare in Liguria i Lep alla soglia del 33 per cento in rapporto alla popolazione, senza la possibilità di fermarsi al 15, è un primo passo importante. Rafforzare i servizi dell’infanzia e garantire un numero sufficiente di posti disponibili negli asili nido alle famiglie è fondamentale. Diversamente è solo propaganda parlare di misure contro la denatalità se poi si abbassano i livelli per raggiungere gli obiettivi nei servizi per l’infanzia”, conclude.