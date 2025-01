Incontro tra Regione, sindacati e associazioni datoriali per il Patto per il lavoro nel turismo: iniziativa confermata anche per il 2025

Liguria. Si è tenuta oggi negli uffici regionali di via Fieschi una riunione tra gli assessori al lavoro Simona Ferro, al turismo Luca Lombardi, alla programmazione del Fondo sociale europeo Marco Scajola e le organizzazioni sindacali confederali Cgil, Cisl e Uil, le federazioni sindacali di categoria e le associazioni datoriali per raggiungere un’intesa sull’edizione 2025 del Patto per il lavoro nel turismo.

“Si è trattato di un incontro operativo per trovare un accordo sui dettagli, e anche per ascoltare il punto di vista delle varie parti, oltre che per intervenire e correggere alcuni aspetti di un bando che Regione Liguria porta avanti da 7 anni e che, come già annunciato, intende riproporre anche quest’anno”, spiegano gli assessori Ferro, Lombardi e Scajola.

“Quella del 2025 sarà infatti l’ottava edizione di un bando che riscuote da sempre uno straordinario successo: nel 2024 il programma ha visto un investimento complessivo di 8,7 milioni di euro e sono state oltre 500 le domande presentate, con la chiusura anticipata dello sportello dopo soli quattro giorni di apertura. Oltre a questo, è innegabile che il Patto abbia portato risultati concreti in termini di occupazione, allungamento della durata dei contratti, e quindi maggiore stabilità per i lavoratori nel settore del turismo – aggiungono gli assessori – Oltre a questo, il Patto sostiene le imprese del settore che, in questo modo, riescono ad ammortizzare i costi del personale e, allo stesso tempo, a fornire servizi di sempre maggiore qualità per i turisti che, sempre più numerosi, anno dopo anno continuano a scegliere la Liguria per le loro vacanze”.