Incidente tra due camion a Celle, traffico bloccato in A10: code e rallentamenti

Agg. ore 11.53 – La situazione continua a peggiorare. La coda tra Spotorno e Celle Ligure, in direzione Genova, è aumentata fino a raggiungere i 17 km. Lievemente diminuita invece quella tra Varazze e Albisola verso Savona, che ora è di 6 km.

Aggiornamento ore 11.15 Sulla tratta A10 coda di 12 km tra Spotorno e Celle Ligure, in direzione Genova, causa incidente.

Verso Savona, segnaliamo incolonnamenti di 7 km tra Varazze e Albisola e il traffico defluisce su una corsia; ricordiamo la chiusura dell’entrata di Celle Ligure verso Savona fino alle ore 6 del 24 gennaio. Ai soli veicoli leggeri in viaggio verso Genova consigliamo di uscire a Savona e rientrare a Celle Ligure dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia. Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la Polizia Stradale, i Vigili del Fuoco e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario.

Agg. ore 10 – Sulla A10 Genova-Savona, tra Savona e Celle Ligure verso Genova, il traffico é bloccato e ci sono 8 km di coda per consentire le operazioni di rimozione dei 2 camion coinvolti nell’incidente avvenuto all’altezza del km 35+600 nella galleria Rossello, in presenza di un cantiere. Verso Savona, per i lavori di adeguamento della galleria Cassisi ci sono 4 km di coda tra Varazze e Celle Ligure e il traffico defluisce su una corsia. Ai soli veicoli leggeri in viaggio verso Genova si consiglia di uscire a Savona e rientrare a Celle Ligure dopo aver percorso la strada statale 1 Aurelia.

Liguria. Altra giornata difficile per la viabilità in Liguria, con l’A10 semi paralizzata a causa di un incidente avvenuto nella mattinata odierna (22 gennaio).

Il sinistro si è verificato una manciata di minuti dopo le 8, nel tratto compreso tra Albisola Superiore e Celle Ligure ed ha visto coinvolti due camion, al km 35+600, nella galleria Rossello.

Sul posto sono presenti il personale di Autostrade per l’Italia, la polizia stradale, i vigili del fuoco e tutti i mezzi di soccorso meccanico e sanitario. Per fortuna il bilancio è di un solo ferito lieve, ma a soffrire in particolare è il traffico.

L’incidente, infatti, ha dato origine ad una lunga coda, ad ora di 5 km, tra Bivio A10/Inizio Complanare Savona e Celle Ligure, in direzione Genova, per incidente. Dalla parte opposta, coda di 7 km tra Varazze e Albisola, in direzione Francia, per incidente

Ma si registra anche una coda di 2 km tra Pietra Ligure e Feglino, in direzione Genova, causa lavori, e rallentamenti di 1 km tra Spotorno e Feglino in direzione Francia, sempre causa cantieri.

Aggiornamenti in corso