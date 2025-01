Genova. Incidente sul lavoro lunedì pomeriggio all‘ospedale La Colletta di Arenzano. Un operaio di 53 anni che stava eseguendo alcuni interventi di manutenzione si è tagliato con una lamiera, procurandosi una lesione piuttosto profonda alla mano.

È successo intorno alle quattro del pomeriggio. L’uomo è stato soccorso da un’ambulanza della Croce d’Oro di Sciarborasca, che alla luce della lesione ha deciso di accompagnarlo all’ospedale San Paolo di Savona, centro di riferimento regionale per la chirurgia della mano.

L’operaio è arrivato in codice giallo e le sue condizioni non sono gravi, anche se alla vista del sangue e a causa del dolore ha avuto un malore. Nelle prossime ore verrà sottoposto a un intervento chirurgico per la ferita, che potrebbe avere lesionato un nervo. Presenti sul posto i funzionari del nucleo infortuni sul lavoro della Asl 3 per gli accertamenti previsti in questi casi.