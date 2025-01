Incidente in galleria in A10, coda tra Celle e Varazze

Celle/Varazze. Un incidente stradale sta causando una coda sull’autostrada A10 tra i caselli di Celle Ligure e Varazze, in direzione Genova. L’incidente si è verificato qualche minuto prima delle 12.30 all’interno della galleria Cantalupo, all’altezza del km 28.

Secondo quanto riferito dai soccorritori, l’incidente avrebbe coinvolto una sola vettura. Una donna alla guida di un’auto, per cause da chiarire, avrebbe perso il controllo del mezzo finendo per strisciare con la fiancata contro il guard rail.

Sul posto sono rapidamente intervenuti i medici del 118, i vigili del fuoco e un’ambulanza della Croce Verde di Albisola. La donna ferita è stata trasportata in codice giallo al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo di Savona.

La coda nel tratto al momento è di circa 1 km.