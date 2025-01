Incidente in A10 a Borghetto: code e rallentamenti in entrambe le direzioni

Borghetto Santo Spirito. Incidente stradale, nella mattinata odierna (21 gennaio), in A10, all’altezza di Borghetto, al chilometro 72+643.

Il bilancio è di due feriti, le cui condizioni, per fortuna, non sono state giudicate gravi. Sul posto, due ambulanze rispettivamente della croce bianca di Borghetto e della croce rossa di Ceriale. I feriti sono stati trasportati entrambi, in codice giallo, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.

Non si conosce ancora l’esatta dinamica dell’accaduto (il sinistro è avvenuto una manciata di minuti prima delle 10), ma sono già iniziate a formarsi code e rallentamenti.

Disagi in entrambe le direzioni, non solo per l’incidente, ma anche per i consueti cantieri.

Si segnala: una coda di 2 km tra Pietra Ligure e Borghetto in direzione Francia, causa incidente; una coda di 3 km tra Spotorno e Feglino in direzione Francia, causa lavori.

Sull’altro lato, invece, in direzione Genova: coda di 1 km tra Bivio A10/Fine Complanare Savona e Albisola per veicolo in avaria; rallentamenti di 1 km tra Finale Ligure e Feglino, causa lavori.