Savona. Incidente in via Luigi Corsi a Savona questa sera intorno alle 22.

Nel sinistro sono rimaste coinvolte due auto che si sono scontrate nell’incrocio con via Montenotte (dove i semafori sono guasti).

Un altro incidente è avvenuto poco dopo, in corso Mazzini davanti al vecchio ospedale. In questo caso sono rimasti coinvolti uno scooter e un’automedica.

L’ambulanza è intervenuta in entrambi casi ma nessuno è rimasto ferito e non è stato necessario il trasporto in ospedale.