Incendio nei Magazzini del Cotone al Porto Antico: evacuati cinema e ristoranti, 40 vigili del fuoco al lavoro

Genova. Un incendio è divampato poco dopo mezzogiorno nell’edificio dei Magazzini del Cotone (terzo piano, modulo 6) nel Porto Antico di Genova. In pochi minuti una densa colonna di fumo che in pochi minuti si è alzata in cielo, visibile praticamente da tutta la città affacciata sul mare.

Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, l’incendio, intorno alle 15, sembra essere stato domato, anche se le operazioni di monitoraggio e bonifica proseguono e andranno avanti anche nelle prossime ore.

Le fiamme sarebbero partite in un locale sottotetto sopra una sala del cinema presente nella struttura, per cause ancora da accertare: il fuoco avrebbe poi intaccato la struttura in legno del tetto, iniziando a diffondersi.

L’intervento dei pompieri, arrivati sul posto nel giro di pochi minuti con diverse squadre (ad operare sul posto almeno 40 vigili del fuoco) ha di fatto impedito che l’incendio coinvolgesse altre parti del grande edificio.

Per cautela tutto l’edificio è stato evacuato comprese le sale cinema e i ristoranti per permettere le operazioni di spegmimento anche con l’uso della autoscala. Sul posto anche la polizia di stato e la polizia locale che stanno coordinando il cordone di sicurezza intorno all’edificio.

Non risultano allo stato danni a persone.

I Vigili del Fuoco hanno disposto il sequestro del cavedio del terzo piano del Modulo 6, dove è presumibile sia scaturito l’incendio, e l’interdizione delle aree del terzo piano dei moduli 6 e 7, per consentire i lavori di messa in sicurezza e ripristino. L’attività del parcheggio in struttura è stato interdetto per qualche ora per consentire un migliore accesso dei mezzi di soccorso e poi riaperto. Per l’impossibilità di utilizzare le canne fumarie che transitano attraverso il cavedio, è stata temporaneamente fermata l’attività di ristorazione di RossoPomodoro. Sono state chiuse le sale 9 e 10 di Rosso Pomodoro.

“Sono sollevato – ha dichiarato il presidente di Porto Antico di Genova Spa Mauro Ferrando, intervenuto sul posto a fianco del personale dell’ufficio tecnico della società – che non ci siano stati danni a persone e desidero ringraziare i Vigili del Fuoco, il personale addetto alla sicurezza, alla vigilanza e alla manutenzione per aver agito con tempestività e professionalità. Le nostre procedure hanno funzionato. Confido che presto siano individuate con certezza le cause dell’incendio e ci adopereremo perché tutte le attività che insistono nelle aree interessate dalle conseguenze dell’incendio ritornino a pieno regime al più presto”.