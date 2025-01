Incendio abitazione a Carcare domato dai vigili del fuoco

Carcare. Nel primo pomeriggio di oggi è scattato l’allarme per l’incendio in una abitazione a Carcare, in via XXV Aprile.

Secondo quanto riferito, le fiamme hanno interessato la terrazza della casa, innescate, forse, da un contatore difettoso: sulle cause esatte sono ancora in corso accertamenti.

Solo grazie al rapido intervento dei vigili del fuoco, intervenuti sul posto, si è evitata una propagazione del rogo, che ha causato danni, quindi, solo alla parte esterna dell’alloggio.

Nessuna persona è rimasta ferita o intossicata, ma il denso fumo sprigionato ha destato allarme e preoccupazione nella zona.