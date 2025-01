In Valbormida è arrivata la prima neve del 2025: già 4 i centimetri di coltre bianca sulle alture

Valbormida. Come previsto è arrivata la prima neve del 2025 in Valbormida, per ora a circa 600 metri di altitudine, quindi la coltre bianca sta ammantando le alture. Nei paesi della vallata più in basso piove, anche se le gocce si mescolano a qualche fiocco vista la temperatura che si attesta sui 2 gradi.

Alle prime luci dell’alba gli accumuli erano di circa quattro centimetri, ma la giornata resterà perturbata anche nel pomeriggio e più in alto potrebbe portare un manto decisamente più significativo.

Ad ora nessun disagio sulle strade valbormidesi, tutto normale, quindi, per un 20 gennaio che si rispetti. Secondo la tradizione popolare, San Sebastiano, che si festeggia proprio oggi, è uno dei santi definiti “mercanti della neve” insieme a Sant’Antonio e Sant’Agnese, ovvero quella odierna è tra le date in cui la dama bianca non rappresenta certo un’eccezione.

La nevicata sul Colle del Melogno (da “Il Meteorologo Ignorante”)