In onda su Rai2 “Glassboy”, il film girato ad Albenga con protagonista il giovane Andrea Arru

Albenga. Sabato 4 gennaio 2025 alle 9.45 del mattino, andrà in onda su Rai2 “Glassboy”, il film girato ad Albenga. Come sottolinea Genova Liguria Film Commissione, si tratta di “un appuntamento imperdibile durante queste vacanze natalizie. Un lavoro che continua a stupire ed emozionare, portando sullo schermo una storia unica e indimenticabile”.

La regia è di Samuele Rossi e la produzione è della Solaris film di Emanuele Nespeca ed è stato distribuito da Minerva Pictures. Il film è stato realizzato anche grazie al contributo di Regione Liguria e la collaborazione di Genova Liguria Film Commission.

Il film è ambientato tra Italia, Svizzera e Austria e segue le vicende del bambino Pino, affetto da emofilia e da sempre costretto a vivere nella villa di famiglia; un giorno trova il coraggio di sfidare il mondo esterno e si unisce alla banda degli Snerd.

“Film pioniere di un cinema italiano per giovani, ragazzi e famiglie che oggi ha conquistato un suo pubblico. Protagonista un giovane Andrea Arru che già dimostrava tutto il suo talento, confermato poi nella serie ‘Diari’ e nel film ‘Il ragazzo dai pantaloni rosa’”, dice il produttore Emanuele Nespeca.

Tra gli attori, oltre ad Andrea Arru, Pino nel film, ricordiamo: Giorgia Würth che interpreta Elisa, madre di Pino, felice che il figlio finalmente si sia fatto degli amici; David Paryla, che interpreta Giorgio, il padre di Pino; la grande Loretta Goggi, che interpreta Helena, madre di Elisa e nonna di Pino, che preoccupata per la salute del nipote vuole mandarlo in Svezia per curare la sua forma rara di emofilia.

Il film è stato girato in piena pandemia, con la collaborazione del Comune di Albenga.

“Siamo lieti che il Ponente ligure abbia portato fortuna non solo al film, che presenta temi importanti molto attuali, ma anche al giovane attore Andrea Arru” dice Cristina Bolla, presidente di Genova Liguria Film Commission.