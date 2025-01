Savona. Il Capodanno in piazza di Savona è stata una grande festa, con il pubblico che ha cantato e ballato con l’ospite d’onore Ron e con la musica dei dj Fabietto e Rudy Mas, trascinato da un Luca Galtieri in forma particolare. Oltre 5000 persone “al giro” hanno affollato durante la lunga serata piazza del Comune.

La partenza

L’evento è partito con “C’era un ragazzo che come me amava Beatles e Rolling Stones”, brano di Gianni Morandi che ha quasi 60 anni e che da poco è stato rieditato con la voce di grandi interpreti tra cui Jovanotti. Un inno alla pace, purtroppo ancora molto attuale, come ha spiegato sul palco il vice sindaco Elisa Di Padova: “Una speranza di pace che questa sera parte anche da questa piazza di Savona”.

La musica

Il concerto di Ron, a cavallo della mezzanotte, è stato il piatto forte, e spesso il canto del pubblico ha sostituito la voce di Ron. Il cantautore, accolto come una star, ha incontrato pubblico e giornalisti anche al pomeriggio durante le prove, firmando “vecchi” autografi e con grande disponibilità per i selfie. L’ultima parte dell’evento è andata tutta in mano ai dj Fabietto e Rudy, con un sapiente alternarsi tra hit attuali e pezzi revival, con alcuni brani dedicati alla musica afro house. Giovani scatenati a cantare e ballare. Ha spiegato il direttore artistico Marco Dottore: “Certamenre occorre interpretare i gusti della piazza, ma il Grande Capodanno di Savona ha sempre saputo anticipare le mode musicali ed è stato così anche questa volta”.

I presentatori

Luca Galtieri ha condotto per la 17.esima volta il Capodanno di Savona e per questo è stato premiato dal Comune. Al suo fianco Giacomo Aicardi, che ha anche cantato, come a Times Square, “Nuova stella di Broadway” di Cesare Cremonini.

La mezzanotte

Il nuovo anno è stato accolto con le note di “Quella carezza della sera” dei New Trolls, in ricordo di Vittorio De Scalzi, anch’egli protagonista di un Capodanno a Savona. Sul palco c’erano, oltre a Elisa Di Padova, il sindaco Marco Russo, gli assessori Gabriella Branca, Nicoletta Negro e Francesco Rossello, brevemente intervistati da Sandro Chiaramonti, direttore editoriale di IVG. Il sindaco è anche sceso in piazza per un brindisi “in diretta” con il pubblico delle prime file. Elisa Di Padova ha tracciato il bilancio: “Ancora una volta il Capodanno ha riunito savonesi e turisti, persone di ogni età ed estrazione sociale, secondo quella che da sempre è la sua missione. Dalle richieste di informazioni che abbiamo ricevuto c’è da pensare che le persone in arrivo da fuori siano state ancora più del solito”.

guarda tutte le foto 30



Il Grande Capodanno di Savona

L’organizzazione

Il Grande Capodanno in piazza è stato presentato da Città di Savona, Eccoci Eventi e Gruppo Guatti Entertainment. Regia video di Massimo Fornasier, maxischermi di Fulvio Cerulli, responsabile della logistica Mauro Gabetta di Petroleum Coop, fotografie di Enrico Testa, servizi auto dell’Autoliguria di via Nizza sotto la responsabilità di Marco Roselli, che ha anche contribuito a tenere i rapporti con le forze dell’ordine. Gli sponsor erano Banca di Pianfei, Transmare, Monfer, Coop Augusto Bazzino, oreficeria Delbono di Vado, Associazione Chicchi di Riso con Enzo Grenno e Italtende.

Il finale

Nell’ultima parte dell’evento, anche se molti sono stati sempre presenti, c’è stato il consueto ricambio generazionale, con molti giovani e giovanissimi, ma anche persone di ricercata eleganza. Le luci si sono spente poco dopo le 2,30, con molta gente ancora in piazza, limite imposto dalle disposizioni di legge, sull’ultima esibizione del gruppo di animazione della NightProjectEvent di Milano. Un grazie particolare degli organizzatori e’ andato alla Pubblica Assistenza Croce Bianca e ai volontari antincendio di Savona.