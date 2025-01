Impianti eolici, Foscolo (Lega): “Bene il confronto in commissione regionale in piena sintonia con i sindaci del territorio”

Liguria. “Un conto è l’adeguamento degli impianti eolici esistenti con sistemi e pale più efficienti. Un altro conto è l’installazione di nuovi impianti eolici sul territorio ligure, in parte già saturo”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

“Bene, quindi, che venga avviato in commissione regionale un confronto in piena sintonia con i sindaci del territorio per le varie verifiche sulle proposte di concessione di autorizzazione – spiega -, tenendo ben presente il rispetto dell’ambiente e delle varie compatibilità paesaggistiche secondo le esigenze di vivibilità e di sviluppo del nostro entroterra e delle nostre coste”.

“Ricordo che nel 2012 l’allora più grande Parco eolico della Liguria fu inaugurato proprio da Claudio Burlando tra Savona, Cairo Montenotte e Albisola Superiore. Noi non siamo quelli del Pd. Ancora una volta, non accettiamo le imposizioni calate dall’alto e ci battiamo per il territorio”, conclude Foscolo.