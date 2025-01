“Impegno per Finale”, salita del Grillo: “Soluzione per la viabilità della zona cittadina”

Finale Ligure. “Assurda la situazione che ormai da settimane interessa salita del Grillo all incrocio con via Caviglia e via XXV Aprile. Comprendiamo la sicurezza prima di tutto, ed è doveroso intervenire per garantire l’incolumità degli utenti della strada, ma occorre adoperarsi per risolvere velocemente il problema”.

Lo afferma il gruppo consiliare di minoranza “Impegno per Finale”, chiedendo una soluzione per la viabilità della zona cittadina.

“Se la riduzione di careggiata ed il cambio di viabilità inizialmente non creavano gran disagio (comprendiamo tutti che gli imprevisti possano capitare) adesso in questi giorni di festa con un flusso importante di turisti sta assumendo dei contorni preoccupanti (e la ripresa delle scuole certamente non migliorerà la situazione). Non tanto per l’inutile allungamento del percorso che obbliga chi proviene da via Caviglia ad arrivare fino in via Dante per poter andare a Marina centro, ma quanto piuttosto per l’immobilismo che caratterizza da settimane questo cantiere”.

E ancora: “In Consiglio comunale abbiamo suggerito di interessare la ditta delle manutenzioni per eliminare la parte superiore della porzione di muro e limitare al massimo il pericolo, in modo da ridurre l’eventuale transennamento e permettere nuovamente la svolta su salita del grillo per chi proviene da via Caviglia. E con il tempo necessario approfondire ed effettuare analisi tecniche per una messa in sicurezza strutturale. L’ennesimo suggerimento caduto nel vuoto”.

“Ci è stato risposto che occorre uno studio della situazione. Ma ad oggi nessun incarico è stato dato. Tra l’altro ad aprile erano stati stanziati dei fondi per un approfondimento tecnico della scalinata aderente al muro in questione (100 mila euro sul cap. 12307 delle manutenzioni) che avrebbe di certo permesso di anticipare questo evento. Fondi inutilizzati. Purtroppo come per molte altre cose già finanziate”.

“Raccogliamo lamentele e stupore di molti concittadini ma è davvero complicato fornire risposte logiche e concrete” conclude il gruppo di minoranza finalese.