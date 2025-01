Il varazzino Carlo Cordone ai Giochi Mondiali Universitari Torino 2025

Varazze. Ci sarà anche Carlo Cordone alla 32esima edizione dei FISU Games. Il varazzino, 23 anni, è stato convocato a partecipare ai Giochi Mondiali Universitari Torino 2025 che si svolgeranno dal 13 al 23 gennaio prossimi.

Cordone farà parte del contingente azzurro e gareggerà nella specialità di Slalom Gigante e Slalom Speciale.

Carlo, fino allo scorso anno, ha studiato Economia Aziendale all’Università di Genova: da qualche mese si è trasferito negli Stati Uniti dove frequenta l’Università di Anchorage, in Alaska, per completare i suoi studi e competere nel circuito di gare di sci alpino americane. Rientrerà in Italia proprio oggi, 10 gennaio, per partecipare all’evento sportivo torinese che si svolge ogni due anni e vede al cancelletto di partenza studenti atleti di tutte le parti del mondo.

La competizione prevede gare in 9 diversi sport invernali più 2 opzionali, sci orientamento e sci alpinismo per la prima volta rappresentato in questa edizione dei FISU Games.

É la settima volta che l’Italia ospita la manifestazione invernale: l’ultima edizione si era svolta nel 2013, in Trentino.