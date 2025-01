Il Vado pareggia all’ultimo e non accorcia sul Bra. Cottafava: “Dispiace non aver preso bottino pieno, prossime partite importanti”

Il Vado inizia il suo 2025 con un pareggio (1-1) contro il Chisola. Interrotta quindi la striscia di vittorie che durava dal 3 di Novembre ma, sicuramente, non interrompe la striscia di risultati utili che va avanti dal 13 di ottobre. Un gran Vado fino alla metà del secondo tempo dove i ritmi della squadra sono calati rispetto agli avversari che, al novantesimo, trovano la rete del pareggio. In gol per il Vado il solito Vita che, con Alfiero, stanno producendo una valanga di gol in campionando portando diversi punti alla squadra vadese.

Con questo risultato la squadra di Cottafava mantiene comunque la seconda posizione in classifica, ma il Bra allunga il passo staccando nuovamente i liguri a +7 dal secondo posto. Il fatto surreale è che, ad un certo punto delle due partite, con il Vado che vinceva e il Bra in pareggio, i rossoblù erano soltanto a -3 dal primo posto.

“Partita importante, contro una squadra che si è presentata in forma”, queste le prime parole di mister Cottafava: “Siamo stati bravi a soffrire, anche se il pareggio arriva ad un minuto e mezzo dalla fine, l’ascia l’amaro in bocca. Sono comunque orgoglioso di questo gruppo che sto allenando, da chi aveva giocato meno fino ad oggi ai nuovi inserimenti hanno tutti giocato al meglio“.

Con alcune defezioni in rosa, l’allenatore ha modificato qualche assetto tattico in campo: “Un giocatore come Capra, per le caratteristiche non si può pensare di sostituirlo. In rosa ho comunque molti buoni giocatori, cercheremo di adattarci a tutti gli stili dei giocatori che ho in squadra“.

I prossimi due match cruciali per capire meglio i cambiamenti di classifica. Il Vado infatti sfiderà prima il NovaRomentin e poi il Bra: “Saranno sicuramente importanti. Decisivo sarà quando la matematica non ti permette più di raggiungerlo. Noi usciamo arrabbiati da questa partita per il risultato, ma io personalmente sono molto soddisfatto della squadra“.

Questi punti persi sul finale secondo l’allenatore non sono dovuti ad una mancanza fisica o mentale: “È un aspetto che non ho nemmeno ancora preso in considerazione perché non vedo. Spesso noi passiamo in vantaggio, quindi la squadra avversaria ha una reazione, ma poi in contropiede possiamo far male. Rispetto alle altre volte ci è mancata il guizzo di finalizzare per chiudere la partita. Nulla da dire ai ragazzi che hanno dato tutto, mi dispiace non aver portato a casa bottino pieno“.