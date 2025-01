Il sorriso di Sisifo

“Il destino di Sisifo è tragico solo perché egli è consapevole – consapevole dell’estrema insensatezza delle sue fatiche” afferma Zygmunt Bauman mentre Albert Camus, nel suo saggio Il mito di Sisifo-Saggio sull’assurdo comparso nel 1942 e più volte ripensato e ripubblicato, scrive che “Questo universo, ormai senza padrone, non gli appare sterile né futile. Ogni granello di quella pietra, ogni bagliore minerale di quella montagna, ammantata di notte, formano, da soli, un mondo. Anche la lotta verso la cima basta a riempire il cuore di un uomo. Bisogna immaginare Sisifo felice”. Come si sa il mito di Sisifo, addirittura di omerica memoria, rappresenta la condanna subita dal protagonista eponimo per mano dello stesso Zeus come punizione per aver osato ostacolare la volontà degli dei. Com’è facile osservare comparativamente, anche in questa circostanza il divino si dimostra estremamente arrogante e permaloso, il comportamento umano viene giudicato tracotante e meritevole di condanna, che il soggetto sia Adamo o Sisifo poco conta, il potente in questione si reputa in diritto se non addirittura in dovere, sempre per il bene morale del malcapitato, di condannarlo a una vita di sofferenza in una valle di lacrime oppure nell’assurda attività di spingere un masso verso la cima di un monte per vederlo inevitabilmente rotolare alla base e costringerlo a ricominciare l’inutile lavoro. So bene di non essere importante come i due grandi pensatori citati in apertura, non sono che un Sisifo qualunque al cospetto degli dei della cultura, ma spero di non essere altrettanto severamente punito affermando di non essere d’accordo né con Camus né con Bauman, ma chi mi segue da abbastanza anni non ne rimarrà di certo sorpreso quindi proseguo.

Ritengo che non ci sia nulla di tragicamente eroico nell’accettare i propri limiti e o nell’essere consapevoli di una condanna, il vero eroismo di cui dovrebbe essere espressione l’uomo è lasciare che la pietra rotoli e scegliere di osservare l’orizzonte dalla cima appena raggiunta. Non credo sia una colpa quella di Adamo che, anche se il Padre non se ne rende conto o finge di non comprenderlo, non sta facendo altro che assecondarne la volontà, certo meschina e autoreferenziale, ma che questo generi responsabilità sul povero uomo messo in condizioni di desiderare ma non poter soddisfare, costantemente tentato, spiato nell’attesa dell’errore per essere punito e divenire oggetto del potere del regista di tale messa in scena, è quantomeno disorientante. Ma torniamo a Sisifo, svelarne le ragioni e, al contempo, denunciare l’arroganza degli dei è meno problematico, nella nostra cultura, che farlo con il povero Adamo, quindi: Zeus decide che è tempo di morire per Sisifo, lo ha dotato di incredibile astuzia tanto che, quando invia Thanathos, la morte, per condurlo nel regno di Ade, il geniale mortale coinvolge il signore della morte in una sorta di rito antagonistico nel nome del dio più umano e sorridente dell’Olimpo, Dioniso. L’improvvisato festino comporta lo stato di ebrezza di Thanathos che, per l’occasione, viene incatenato e reso inoffensivo: poteva mai consentirlo il buon padre divino? Certo che no, la morte è il segno del limite umano, è ciò che spaventa, è l’origine del ricatto dell’oltretomba, insomma, per farla breve, Zeus libera Thanathos e fa condurre Sisifo al cospetto di Ade. Ancora una volta l’astuto mortale inganna gli dei e la morte, con uno stratagemma ottiene l’autorizzazione a tornare dalla moglie, oltretutto complice e corresponsabile, un po’ come Eva, e umilia lo strapotere divino. Inevitabile la condanna: Zeus si rivela essere una sorta di Hitler ante litteram e la punizione è atroce!

Così come i prigionieri ebrei, nei lager nazisti, erano costretti a scavare buche che avrebbero riempito il giorno successivo, privati di senso e dignità, lo stesso accadrà a Sisifo, costretto a un lavoro inutile e ripetitivo, oltretutto, per dirla con Bauman, “consapevole dell’estrema insensatezza delle sue fatiche”; si può concepire una punizione più atroce per una colpa conseguente a responsabilità palesemente imputabili al giudice stesso? Ancora una volta il pensiero ritorna alla rivoluzione copernicana operata dal buon Immanuel Kant: chi davvero è privo di senso è sicuramente il masso, lo è l’erta della montagna, l’idea di dover faticare e soffrire, tutto questo è meccanico ingranaggio inconsapevole, “Essere incapace all’interrogarsi” come sostiene l’amico Gershom, chi davvero è il divino in tutto questo anonimo divenire è il soggetto generatore della scintilla, della meravigliosa domanda: perché? L’idea di “senso” è implicita nella ricerca dello stesso, senza la domanda non sarebbe possibile l’esistenza di una qualsiasi risposta e Zeus stesso si vedrebbe annichilire osservandosi da solo in uno specchio al contempo svaporante. Va inoltre precisato che, se la domanda è mal posta, anche la più efficace delle risposte risulta fallace. Intendo dire che se la domanda è: il senso del mio vivere è in Dio, nella vita oltre la morte, nello spirito che è stato immesso in me, nella preservazione della valle di lacrime, nell’idea che sono un peccatore, nella possibilità di chiedere scusa ed essere perdonato, nella possibile redenzione? Ebbene, se è questa la prospettiva, inevitabilmente una qualsiasi risposta troverà il senso al di fuori del soggetto che, al contrario, è il senso stesso del tutto. La domanda e la risposta coincidono nell’intelligenza di porsi l’interrogativo e ancora nell’intelligenza di comprendere che solidarietà, amore e creatività libera sono le risposte che ci abitano e che abbiamo dimenticato poiché guardavamo dalla parte sbagliata, soffrivamo senza comprenderne la ragione tanto da inventarci un potere disumano che genera dolore e risentimento.

Se l’insegnamento di Camus e quello di Bauman vengono intesi in questa direzione ecco che possiamo accoglierne le ragioni: quando Camus cancella dio e il suo Sisifo-umanità, assume su di sé la possibilità di essere felice o, almeno, di sorridere, allora concordo assolutamente, il protagonista, in questo modo, prende possesso del proprio destino, rimane però la contestazione, da parte mia, circa l’assurdo della vita. La vita è assurda quando non la comprendiamo, quando ci lasciamo coinvolgere dall’autoinganno di un fine estraneo all’uomo, che sia la ricchezza, la fama, il successo, il potere poco conta, ecco allora che l’uomo diviene un heautontimorumeno, come scriveva Terenzio, il punitore di se stesso. Allo stesso modo la consapevolezza, tornando a Bauman, non è tragica, è divina, è ciò che consente all’uomo di liberarsi dalle catene dell’ingranaggio incapace alla domanda, la vera tragedia è nel rispondere in maniera errata, è nella stupidità della competizione tra simili, nella ricerca del controllo sull’altro, nel pretendere di imporre e imporsi regole innaturali, in ciò che Freud definiva “coazione a ripetere” insegnando ai nostri figli a trascinare le catene che ci hanno afflitti. Allora “Che fare”? Provo una risposta che, spero, non è solo personale, tanto da ambire alla dignità filosofica di “un pensiero altro”: mi invento a ogni passo, vivo ogni istante con lo stupore della prima volta e l’intensità dell’ultima, in questo modo non ho più bisogno di dio, dello stato, del mercato, del potere, ho finalmente ripreso possesso di me stesso e condivido con gioia il mio viaggio con quello di tutti i fratelli che hanno compreso quanto non si tratti della sopravvivenza in una valle di lacrime nell’attesa di un premio per l’esserci prostrati davanti a un potere che non esiste, ma del riprendere possesso del nostro paese di adozione nel quale regalarci sorrisi e solidarietà, godendo in tutti i modi possibili, partendo dagli unici principi sacri: amore e rispetto. Non sarebbe allora più necessario uccidere dio poiché non lo avremmo mai generato, potremmo e potremo riscoprire che l’Eden è dove abitiamo ma che abbiamo rinunciato ai nostri sguardi più veri, quelli capaci di comprenderlo e condividerlo con gli altri.

Per un Pensiero Altro è la rubrica filosofica di IVG, a cura di Ferruccio Masci, in uscita ogni mercoledì.

