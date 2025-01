Il Saluzzo impatta 1 a 1 con la Cairese. Mister Cacciatore: “Predominio nostro in parità numerica”

Pareggio 1 a 1 tra Cairese e Saluzzo. Buona prova dei piemontesi per un’ora. Poi l’espulsione ha fatto salire in cattedra la Cairese. Mister Giuseppe Cacciatore analizza così la partita e fornisce il suo punto di vista “esterno” sulle formazioni liguri.

“Sono molto soddisfatto della prova della mia squadra. Fino a quando siamo rimasti in 11 vs 11 abbiamo avuto 4/5 palle goal colpendo due pali. Abbiamo avuto il predominio del gioco e la Cairese non ci ha mai impensierito”.

“L’espulsione ha cambiato la partita, abbiamo provato a difenderci per poi ripartire. Addirittura avremmo potuto vincerla su un paio di palle inattive nel finale”.

“Che Cairese ho visto? Sono usciti dalla crisi e se la può giocare con tutte. Sono squadre forti il Ligorna e il Vado. L’Imperia sta andando oltre le previsioni iniziali. Sta un po’ deludendo la Sanremese. Un campionato molto equilibrato. Noi dobbiamo raggiungere la salvezza il prima possibile e siamo in linea con l’obiettivo stagionale”.