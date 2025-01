Il Pontelungo si prepara ad un 2025 ambizioso, Neri: “Non ci tireremo certo indietro in caso di Eccellenza. Ci stiamo muovendo per avere un campo in gestione”

Un anno di grande crescita quello concluso per il Pontelungo, la società ha infatti messo le basi per un futuro roseo, con la ricostruzione di un settore giovanile che mancava da tanti anni.

“E’ un progetto che cresce e continua a farlo” – queste le parole del Presidente Michele Neri, che traccia un piccolo bilancio del 2024 – “Aver sfiorato i playoff lo scorso anno da neo promossi ed essere terzi a solo quattro punti di distanza dalla vetta quest’anno è la conferma che stiamo remando dalla parte giusta. Niente è comunque ancora fatto, la strada è lunga e tortuosa, ma il nostro obiettivo è quello di migliorare quanto di buono già fatto la scorsa stagione, sta a noi ritagliarci un ruolo importante. Non abbiamo iniziato la stagione per fare il salto di categoria, ma se dovesse capitare non ci tireremo certo indietro”.

Il “nuovo” vivaio granata è comunque la grande novità di quest’anno: “I sacrifici alla lunga pagano, lavorando con serenità, serietà e facendo tanti sacrifici alla fine vieni premiato e noi, dopo tanti anni, stiamo iniziando a raccogliere i primi frutti. Questo è però un solo punto di partenza, l’inizio di una lunga storia, perché è un progetto a lungo termine e tanti sono ancora gli step da fare. Siamo già al lavoro per la prossima annata, andremo a migliorarci là dove siamo carenti, entreranno nuove figure in società che ci struttureranno ancora meglio”.

In chiusura, il patron albenganese pensa anche ad un campo di gestione: “Avere un campo in gestione è per noi fondamentale con così tante squadra, ci stiamo muovendo anche in questa direzione, avere una struttura dedicata puramente al Pontelungo!”.