“Il Mio Doc” al Teatro Nuovo di Valleggia: una serata di risate per sostenere Gaslininsieme

Quiliano. Sabato 15 febbraio, il Teatro Nuovo di Valleggia ospiterà la divertente commedia “Il Mio Doc”, presentata dalla Compagnia Teatrale “C’è trippa per gli atti”. Lo spettacolo, che inizierà alle ore 20.45, promette una serata di allegria e spensieratezza, ma con un valore aggiunto: parte del ricavato sarà devoluto a Gaslininsieme, l’associazione che sostiene l’Istituto Giannina Gaslini di Genova, eccellenza italiana nella cura dei bambini.

“Il Mio Doc” vede sul palco un nutrito cast di attori, tra cui Vincenzo Ciliberti, Davide Piconese (anche regista), Paola Mita, Denise Castellano, Andrea Grassitelli, Clara Melani, Stefania Mallamo (anche scenografa) e Mario Provenzano. La commedia si preannuncia ricca di situazioni comiche e coinvolgenti, perfette per trascorrere una serata in compagnia e all’insegna del buonumore.

L’iniziativa assume un significato ancora più importante grazie alla scelta di destinare parte del ricavato a Gaslininsieme. L’associazione si impegna quotidianamente per supportare l’attività dell’Istituto Gaslini, offrendo sostegno ai bambini ricoverati e alle loro famiglie. Un piccolo gesto, come assistere a uno spettacolo teatrale, può trasformarsi in un grande aiuto concreto per chi si trova in difficoltà.