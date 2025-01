“Il mese della Memoria”, 80 anni dalla Liberazione: ecco le iniziative organizzate a Savona

Savona. Anno 1945 – 2025: in occasione dell’ottantesimo Anniversario della Liberazione dal Nazifascismo, l’Amministrazione Comunale di Savona (Città Medaglia d’oro alla Resistenza e Candidata a Capitale italiana della Cultura per il 2027) ha predisposto un progetto culturale ed educativo per unire e mettere in comunicazione le tante attività proposte da associazioni e realtà del territorio.

Nel mese di gennaio 2025, attraverso un percorso denominato “Il Mese della Memoria”, prenderanno il via una serie di iniziative che sottolineano il valore della Memoria e approfondiscono le riflessioni legate alla tragedia delle deportazioni nazi-fasciste nei campi di concentramento: la varietà dei progetti proposti e l’utilizzo di forme espressive molteplici (arte, musica e teatro) va oltre il singolo “giorno della Memoria” e porta a un progetto più articolato che accoglie pubblici diversi per coinvolgere le diverse generazioni.

“Quest’anno – sottolinea l’Assessore alla Cultura, Nicoletta Negro – la programmazione culturale sarà particolarmente ricca, visto che ricorrono gli ottant’anni della Liberazione dal Nazifascismo. Sono molto grata alle tante associazioni che hanno voluto prendere parte al fitto cartellone del Mese della Memoria; al lavoro del Comitato Antifascista che si è insediato con la nostra Amministrazione e che coordino insieme con l’Assessore Gabriella Branca; e al contributo della Fondazione De Mari che ha reso possibile realizzare il programma”.

L’Assessore anticipa anche che “le celebrazioni per gli Ottant’anni non si fermano qui. A maggio, ad esempio, l’Amministrazione sarà presente a Mauthausen per la Cerimonia di apertura dei cancelli insieme con gli studenti savonesi, la Banda Forzano e il Gonfalone che reca la medaglia d’oro”. L’ampio programma – che inizia il 13 gennaio con lo spettacolo di Stefano Massini sul Mein Kampf e termina il 2 febbraio con La Memoria rende liberi, letture drammatizzate organizzate al Priamar da Arcigay Savona – comprende attività per le scuole, rappresentazioni teatrali, mostre, incontri, laboratori e presentazioni di libri, con importanti contributi tra cui spicca quello delle sorelle Bucci, deportate e sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz Birkenau.

IL PROGRAMMA

13 – 14 – 15 GENNAIO ore 21,00 Spettacolo teatrale: Mein Kampf. Di e con Stefano Massini Presso Teatro Chiabrera

MERCOLEDI’ 15 GENNAIO ore 17,30 A cura di ANED Presso la sala convegni dell’Unione Industriali di Savona Presentazione del libro “La Shoah dei bambini”, autore Prof. Bruno Maida, professore di Storia Contemporanea presso il dipartimento di Studi Umanistici dell’Università di Torino •

DA VENERDI’ 17 GENNAIO A DOMENICA 16 FEBBRAIO A cura di ASSOCIAZIONE CULTURALE ANGELO RUGA Presso Pinacoteca Civica (piano terra) e Albissola Marina, Associazione Culturale Angelo Ruga, Lavanderia Mostra “Speranza a Terezin”, sculture ceramiche ispirate all’opera “Le Bimbe di Terezin”, con cui il maestro Angelo Ruga ha voluto celebrare la memoria dei bambini imprigionati e uccisi nel campo di sterminio cecoslovacco

DA SABATO 18 GENNAIO A SABATO 1 FEBBRAIO ore 10,00-13,00 e 15,00-18,00 A cura di ARCIGAY SAVONA A.P.S. Presso Palazzo del Commissario, Fortezza del Priamar Mostra sull’Omocausto, la deportazione degli omosessuali. Mostra MEIN LIEBES; storie di donne lesbiche e transgender nella Germania nazista. I giorni 18 – 19 – 25 – 26 gennaio e 01 febbraio, le mostre saranno aperte al pubblico. Dal 20 al 24 gennaio previste visite guidate per le scuole

MARTEDI’ 21 GENNAIO ore 17,00 A cura di TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA Presso Sala Stella Maris Presentazione pubblica di presentazione dell’opera Der Kaiser Von Atlantis, in programma il 26 e il 27 gennaio presso il teatro comunale Chiabrera. A cura di Emanuela E. Abbadessa e Sergio Tortarolo In collaborazione con Associazione Rossini, ANED ANPI ISREC

GIOVEDI’ 23 E 30 GENNAIO, 6 FEBBRAIO A cura di ASSOCIAZIONE CULTURALE ANGELO RUGA, con SERVIZI EDUCATIVI, FONDAZIONE MUSEO DELLA CERAMICA DI SAVONA Laboratori didattici sul tema della memoria, ispirati all’opera del maestro Angelo Ruga

VENERDI’ 24 GENNAIO dalle ore 18.00 A cura di ANED Presso Libreria Feltrinelli Presentazione del libro “Gli italiani a Sachsenhausen, la deportazione nel lager della capitale del Terzo Reich”, con gli autori presenti

DOMENICA 26 GENNAIO ore 17,00 A cura di TEATRO DELL’OPERA GIOCOSA Presso Teatro Comunale Chiabrera Der Kaiser Von Atlantis, opera di Viktor Ullman, in Coproduzione con il Lerici Music Festival, il Conservatorio Puccini di La Spezia e Opera for Peace. Nuovo allestimento.

LUNEDI’ 27 GENNAIO ore 10,00 e 11,45 recite per le scuole

DOMENICA 26 GENNAIO ore 17,00 A cura di CATTIVI MAESTRI e ASSOCIAZIONE CULTURALE ANGELO RUGA