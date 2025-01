Il maltempo fa tremare la Liguria: scattano allerta gialla, arancione e rossa

Liguria. Confermato per le ore notturne il peggioramento atteso, di stampo autunnale. In un contesto di precipitazioni diffuse più insistenti nell’entroterra di centro-levante, il passaggio frontale vero e proprio sarà accompagnato da temporali, che potrebbero interessare anche la costa a seguito di possibili convergenze.

Alla luce delle precipitazioni già in corso e delle ultime uscite modellistiche Arpal ha emanato la seguente allerta meteo-idrologica per gli effetti al suolo delle piogge diffuse.

L’ALLERTA

Area A – GIALLA dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, alle 14 di domani, martedì 28 gennaio;

Area B – GIALLA dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, poi ARANCIONE (sui medi) dalle 18 alle 8.00 di domani, martedì 28 gennaio, poi gialla fino alle 14;

Area C – ARANCIONE dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, poi ROSSA (sui medi e grandi) dalle 18 alle 14 di domani, martedì 28 gennaio, poi ARANCIONE e GIALLA;

Area D – GIALLA dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, alle 14 di domani, martedì 28 gennaio;

Area E – ARANCIONE dalle 14 di oggi, lunedì 27 gennaio, alle 14 di domani, martedì 28 gennaio, poi GIALLA;

Su B-C-E, inoltre, GIALLA TEMPORALI; come sempre, i dettagli di uscita dall’allerta potranno essere rivisti domani a fine mattinata.

LA SITUAZIONE

Su alcune zone della Liguria piove in maniera debole, ma costante, ormai da sedici ore, con cumulate diffuse già misurate fra i 50 e i 70 millimetri, e le previsioni indicano ancora pioggia almeno fino a domani mattina (28 gennaio).

Due le tipologie di precipitazione: una temporalesca, causata dall’instabilità dovuta al contrasto fra fronte freddo e flusso caldo umido, che potrebbe dare luogo a fenomeni di convergenza anche lungo le coste del centro-levante, dove è più probabile che si verifichino temporali forti.

L’altra, che potrebbe dar luogo agli effetti più intensi, di tipo avvettivo, riconducibile all’innalzamento del flusso umido imposto dalla presenza degli appennini: piogge non molto intense, ma persistenti nel tempo, capaci di impattare sui bacini medi e grandi, che avranno risposte importanti con il rischio di estesi fenomeni di esondazione

I venti meridionali avranno raffiche superiori ai 100 km/h e la mareggiata domani (28 gennaio) sarà intensa per tutto il giorno.

IL BOLLETTINO: LE PREVISIONI PER OGGI E I PROSSIMI GIORNI

OGGI, 27 GENNAIO: l’approssimarsi di un’attiva saccatura atlantica richima un intenso flusso umido meridionale associato a piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate elevate su CE, significative altrove. Dalla serata alta probabilità di temporali forti su CE e parte orientale di B, bassa altrove. Venti meridionali in intensificazione fino a forti (50-60 km/h) e rafficati su ACE e parte orientale di B, possibili raffiche oltre 100 km/h sui crinali più esposti. Mare in aumento ad agitato con mareggiate dalla sera per onda da Sud/Sudovest.

DOMANI, 28 GENNAIO: il transito del fronte tra la notte e la prima mattina determina ancora piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate elevate su CE. Alta probabilità di temporali forti su CE e parte orientale di B, bassa altrove. Esaurimento dei fenomeni a partire da Ponente in mattinata. Venti meridionali fino a burrasca (60-70 km/h) con raffiche fino 80-90 km/h sui capi più esposti e oltre 100- 120 km/h sui crinali appennici. Mare fino a molto agitato, mareggiate intense di libeccio specie su C e parte orientale di B.

DOPODOMANI, 29 GENNAIO: venti meridionali localmente forti (40-50 km/h) su BC. Mare agitato con residue mareggiate per onda lunga di libeccio su C e parte orientale di B, in progressiva scaduta nel corso della giornata.