Il Lions Club Albissola dona una stazione di ricarica per smartphone al pronto soccorso dell’ospedale San Paolo

Albissola Marina. Il Lions Club Albissola Marina Albisola Superiore Alba Docilia dona una stazione di ricarica al Pronto Soccorso di Savona.

“Un’attesa al Pronto Soccorso può essere lunga e stressante, e avere il telefono scarico aggiunge un ulteriore disagio, soprattutto per chi ha bisogno di comunicare con i propri cari. È proprio per rispondere a questa necessità abbiamo deciso di realizzare un service concreto a favore degli utenti del Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo di Savona”.

“L’iniziativa, accolta con entusiasmo dalla direttrice del reparto, la dottoressa Grazia Guiddo, ha portato all’installazione di una stazione di ricarica per smartphone, un servizio semplice ma di grande utilità per chi si trova a dover affrontare lunghe attese. Dopo aver valutato attentamente il punto migliore in cui collocare l’apparecchiatura, oggi si è finalmente giunti alla sua consegna ufficiale”.

Il sistema di ricarica, fissato su un supporto in legno realizzato da un volontario albisolese, il sig. Verando, è stato pensato per essere pratico, accessibile e poco ingombrante, offrendo ai pazienti e ai loro accompagnatori la possibilità di ricaricare i propri dispositivi in modo comodo e sicuro.

“Non si tratta solo di una questione di praticità, ma anche di attenzione verso chi, in un momento di difficoltà, può sentirsi più tranquillo sapendo di poter restare in contatto con i propri familiari”, ha commentato il presidente del Lions Club Enzo Gareri durante la consegna. Questo service si inserisce nella tradizione di solidarietà e attenzione al territorio che caratterizza l’azione dei Lions Club, sempre impegnati in progetti concreti a beneficio della comunità. Un piccolo gesto che, con la sua semplicità, può fare una grande differenza per chi si trova in un momento di bisogno”.