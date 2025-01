Il goal di Turone fa rivedere la luce alla Cairese, Nappi: “Successo meritato, ora posso dare un giorno libero”

Quinto risultato utile di fila per la Cairese. La squadra di mister Marco Nappi vince la seconda partita in cinque giorni. Come nell’1 a 0 di Asti anche oggi contro il Fossano il goal vittoria ( 2 a 1) è arrivato allo scadere. Le analogie non finiscono qui perché il goal da tre punti viene ancora una volta siglato da un centrocampista: mercoledì era stato di Ngamba mentre oggi il subentrato Turone.

“Sono invecchiato di dieci anni in queste due partite – afferma l’allenatore -. Ma abbiamo meritato in entrambe le partite. Il Fossano ha fatto una buona gara, sono giovani e il lavoro del loro mister sta dando buoni frutti. La mia squadra deve crederci fino alla fine. Sono molto contento per il goal di Turone. Oggi abbiamo concesso poco agli avversari. Ci stiamo muovendo molto bene anche in fase difensiva”.

Sui singoli: “Cito Vignaroli, è un 2006 che quando sono arrivato me lo avevano presentato come esterno alto. Poi, per esigenze, l’ho provato come terzino e sta facendo molto bene a destra e a sinistra”.

Un giudizio sull’ultimo arrivato, la prima punta Pietro Bianchieri: “È il giocatore che ci serviva, sa tenere palla e attaccare la profondità. Da quando è arrivato ha dato subito grande disponibilità e ha fatto due grandi partite”.

Era da mesi che la Cairese occupava posizioni playout. Il prossimo appuntamento sarà l’anticipo di sabato prossimo al Chittolina contro il Vado: “Siamo usciti ma siamo ancora vicini. Dobbiamo giocare partita dopo partita. Uniti e compatti come lo siamo dal pareggio prenatalizio contro il Ligorna potremo toglierci soddisfazioni. Sono felice di allenare questi ragazzi. Domani finalmente avranno il giorno libero”.