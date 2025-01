Il diktat di Simone Rattalino per il passionale Borghetto: “Proporre con il coltello tra i denti. Obiettivo? Salvarci il prima possibile”

Borghetto Santo Spirito. Domenica contro il Cengio, il Borghetto ha conquistato il suo sedicesimo punto in campionato. La decima posizione da neopromossa è un aspetto positivo per la società granata, accurata e molto passionale nella gestione e che quindi ha propria quel desiderio ambizioso di alzare il livello.

Questo lo sa bene Simone Rattalino, chiamato in panchina l’estate scorsa attratto dal club borghettino anche per questa sua passione. “A Borghetto mi sto trovando benissimo – dichiara il tecnico -. Sono stato accolto con grande entusiasmo e la società è strutturata in maniera davvero eccellente. Ho trovato, inoltre, persone disponibili, preparate ma soprattutto presenti. Davvero una realtà molto organizzata che può solo che crescere lavorando passo dopo passo con questa costanza”.

Pollice in sul per la prima parte di stagione: “Senza ombra di dubbio è stata positiva. La squadra, profondamente rinnovata, ha dovuto assorbire la mancanza di Andrea Di Bella,che era un nostro valore aggiunto, infortunatosi gravemente la prima giornata di campionato. Abbiamo lavorato e stiamo tuttora lavorando con tanta voglia e applicazione su concetti e movimenti nuovi che richiedono tempo per risultare efficaci in campo. Ciononostante la squadra mi ha dato sempre segnali positivi, giocando sempre in maniera propositiva senza mai subire in maniera passiva l’avversario”.

Un lavoro basato per principi quello proposto da Rattalino ai suoi sin dal primo giorno di allenamento: “Una fase di non possesso e di pressione organizzata e una fase di ripartenza efficace, alternando a seconda dell’avversario un possesso palla più marcato o una ricerca della profondità più rapida. Tatticamente abbiamo variato su diversi moduli: dal 4-3-1-2 al 4-3-3 e in alcuni casi ad un più didattico 4-4-2. I ragazzi hanno voglia di ascoltare, di mettersi in discussione e di lavorare settimana dopo settimana contrapponendosi nella maniera più efficace possibile all’avversario di turno”.

“Il campo è importante ma non determinante: sapere cambiare pelle da terreno a terreno è uno step di crescita che questa squadra deve fare per crescere ulteriormente”. Un Borghetto che, quindi, dovrà essere più “camaleontico”. Soprattutto in un campionato che il tecnico granata vede particolarmente equilibrato: “Il livello è piuttosto alto. Non esistono partite facili e non ci sono corazzate a monopolizzare il vertice come negli scorsi tre anni. Le squadre che si giocheranno fino in fondo il campionato saranno Camporosso, Baia Alassio e Ospedaletti. Senza dimenticarsi di Golfo Dianese e del Cengio di mister Chiarlone, che reputo la squadra che gioca il miglior calcio del girone. L’Andora è un pochino in ritardo ma è stata costruita per vincere e potrebbe rientrare”.

Il prossimo turno vede una sfida molto importante per il Borghetto, ovvero quella contro la Virtus Sanremo. Uno scontro salvezza da centrare per continuare il percorso di crescita: “Ottenere i tre punti ci permetterebbe di fare un passetto in più verso la salvezza che deve essere il primo obiettivo da ottenere il prima possibile per affrontare con più serenità gli ultimi impegni. Ma ogni domenica sarà una battaglia. Il Borghetto deve sempre avere lo stesso approccio: proporre i propri principi e concetti con il coltello tra i denti“.