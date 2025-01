Il Ceriale si gode anche il “Cachu” Luca Beluffi: “Giocare con mio fratello mi emoziona, una gioia vederlo segnare”

Ceriale. Si è rialzata subito la squadra di Mambrin dopo lo scivolone di Arma di Taggia. Il 2-0 all’Albissole mette di fronte ai biancoblù un periodo particolarmente importante per la lotta per le zone altissime della classifica: con il -2 dalla vetta, ora il Ceriale affronterà il Pontelungo al Riva e la capolista Carcarese al Merlo. Insomma, due partite che diranno tanto.

Intanto i cerialesi si godono le prestazioni sempre più convincenti dei propri giovani calciatori. Contro i Ceramisti si è distinto anche il classe 2006 Luca Beluffi, centrocampista molto partecipe sia in fase di possesso sia in quella di non possesso. Quest’anno un compito più offensivo, vicino a suo fratello Gabriele.

Nell’intervista ai microfoni del club, il “Cachu” (come viene soprannominato) parla proprio del legame con lui: “Io quando gioco con mio fratello mi emoziono ed è sempre una gioia vederlo segnare“.