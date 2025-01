Il Ceriale festeggia la prima rete di Tommaso Bonifazio: “Fieri di te, immensa soddisfazione”

Il Ceriale batte 2-0 l’Albissole e ritorna al successo dopo lo scivolone contro l’Argentina Arma della scorsa settimana. Una giornata importante non solo per i tre punti. Dopo Gabriele Beluffi ad apparire sul tabellino dei marcatori è il classe 2007 Tommaso Bonifazio, prodotto del settore giovanile biancoblù.

Il sodalizio ha pubblicato una nota dedicata per celebrare questo momento piacevole per l’ambiente.

Il comunicato:

Una bella vittoria per la nostra Prima Squadra quella contro l’Albissole, un’immensa soddisfazione per tutto l’ambiente per ciò che è accaduto intorno all’ottantaseiesimo.

Dopo due minuti dal suo ingresso in campo, il nostro classe 2007 Tommaso Bonifazio ha trovato la via della rete andando a sigillare i tre punti. Un momento speciale per lui e per tutto il Ceriale, con la squadra che è andata tutta ad abbracciarlo e una tribuna stracolma di gioia e commozione.

A lui, cresciuto nel nostro Settore Giovanile, vanno i complimenti di tutta la Società per questo importante traguardo che si spera possa essere il primo di tanti altri.

Fieri di te, Tommaso!