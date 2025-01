Il Ceriale continua a volare, Fazio: “Complimenti ai ragazzi per la reazione post sconfitta, per Bonifazio ho finito gli aggettivi”

Il Ceriale vince 2-0 contro l’Albissole è si rialza dopo la sconfitta contro l’Argentina Arma.

Una prestazione convincente che ora mette gli uomini di Mambrin di fronte ad un periodo particolarmente importante per le zone altissime della classifica: domenica prossima contro il Pontelungo, poi la sfida casalinga contro la Carcarese le due partite che diranno tanto per le ambizioni dei cerialesi.

Il vice allenatore Federico Fazio commenta la gara contro i ceramisti ai microfoni del club ma non solo: tanta è la soddisfazione per la prima rete in campionato di Tommaso Bonifazio, classe 2007 che milita anche nella Juniores da lui allenata.