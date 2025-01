Il big match è servito, domani è il giorno di Olimpic-Savona. Milani: “Siamo il Vecchio Delfino, andiamo a Genova per provare a vincere”

Savona. 90 minuti per ribadire con forza le proprie ambizioni. Meno di 24 ore separano il Savona dalla sfida contro la capolista Olimpic, avversaria temibile e pronta a vendere cara la pelle nel tentativo di respingere l’assalto biancoblù alla prima posizione in classifica.

Mister Berogno, nell’intervista pre-partita rilasciata nella giornata di ieri, ha dichiarato che la sua squadra si sta preparando come sempre fatto, questo nella speranza di poter contare su un tifo sfrenato incentivato dalla chiamata a raccolta dei giovani militanti biancorossoverdi militanti nelle formazioni del proprio settore giovanile.

Come sta vivendo invece l’attesa il Vecchio Delfino? A presentare la sfida di domani è stato il presidente Alain Milani, numero uno del club il quale si è concesso ad una lunga intervista a tutto tondo. “Sono ancora rauco per l’esultanza dopo la rete che ci ha permesso di battere la Campese domenica scorsa”, si scusa Milani dando immediatamente la possibilità di percepire tutta la sua viscerale passione per i colori biancoblù.

Presidente, quella ottenuta in occasione della scorsa partita era una vittoria che ci voleva.

“Assolutamente sì. Serviva dare il 110% per dimostrare ciò che noi sappiamo già, ovvero che la squadra è forte. Sono rimasto felice perchè i ragazzi hanno saputo reagire nonostante la Campese sia riuscita in due occasioni a pareggiare la partita. Ci hanno creduto fino all’ultimo e questo mi è piaciuto. Dopo aver subito il gol del 2-2 ammetto che mi sono sentito come se fossi sotto un treno, ma dopo la rete del definitivo 3-2 sono rinato. I ragazzi mi hanno dato una soddisfazione veramente enorme”.

Domani il vostro girone d’andata si concluderà in casa della capolista Olimpic. Cosa vi aspettate? Firmerebbe per un pareggio?

“Sicuramente sarà un big match. Loro sono bravi, compatti e si conoscono tutti. Sono un bel gruppo e giocano un bel calcio, ma noi vogliamo andare là per vincere. Non nascondo che non voglio sentire altri risultati, sappiamo che sarà dura ma lotteremo per i tre punti. Poi ovviamente prenderemo ciò che verrà. Siamo consapevoli di aver creato una squadra di ottima qualità con molti giocatori già da Promozione e sono davvero contento anche del nostro staff. Inoltre siamo il Savona, quindi dobbiamo provare a vincere dovunque. Nonostante ci sia ancora un intero girone di ritorno, ogni volta in cui si scende in campo bisogna provare a vincere. Indossare la nostra gloriosa maglia è allo stesso tempo un onere e un onore. Personalmente credo che darei l’anima se avessi la possibilità di scendere in campo, è bello avere gli occhi addosso ed essere messi in discussione”.

Qual è il suo rapporto con il nuovo allenatore? Ha notato dei cambiamenti dopo il cambio in panchina?

“Monte è un buon allenatore però devo ammettere che insieme al direttore sportivo ho avuto l’impressione che non tutti i ragazzi lo seguissero. Per salire bisogna avere tutto lo spogliatoio unito. Cola me lo ha fatto conoscere Barone e da come parla devo dire che è un uomo di calcio. La scelta per adesso ci sta dando ragione. Poi per correttezza va considerato che abbiamo fatto svariati nuovi acquisti che, insieme ai risultati, hanno portato con sè un’ondata di entusiasmo”.

A proposito di nuovi acquisti… Mercato chiuso? Oppure bolle ancora qualcosa in pentola?

“Ammetto di essere una persona molto sanguigna, motivo per cui continuando a vincere mi sono sentito incentivato ad acquistare ancora. Per quest’anno però direi che al momento siamo davvero forti quindi sì, il mercato può essere considerato chiuso. Durante la finestra di dicembre abbiamo voluto investire ulteriormente nella speranza di ottenere la promozione diretta in modo tale da poter contare su uno scheletro già formato per il futuro. Direi che da questo punto di vista si possa dire che abbiamo svolto un ottimo lavoro”.

Effettivamente la vostra squadra è davvero iper-competitiva per affrontare un girone di Prima Categoria. Qual è secondo lei l’avversaria più accreditata del Savona? Forse il Savona stesso?

“Secondo me sì, il peggior avversario del Savona è il Savona stesso. Penso che se giocassimo in Promozione le qualità dei nostri giocatori risalterebbero ulteriormente, la Prima Categoria è un campionato davvero difficile dove grinta e agonismo la fanno da padrone. Nell’amichevole disputata a fine dicembre contro la Carcarese penso che si sia visto esattamente ciò che sto affermando, ovvero che contro squadre che scelgono di giocarsela a viso aperto riusciamo a rendere ancora meglio”.

Gianni Berogno, allenatore dell’Olimpic, presentando il match di domani pomeriggio ha sottolineato come la società genovese negli anni abbia investito molto sul proprio settore giovanile e sulle proprie strutture, questo ancor prima di spendere per la prima squadra. Sotto questo aspetto, a che punto è il Savona?

“Anche in questo caso sarò sincero: al momento ci mancano le strutture necessarie per avere l’ambizione di aumentare il numero di squadre del nostro settore giovanile. Quando potremo contare su un nostro campo a 11 allora sarà possibile intavolare un altro tipo di discorso. Sono una persona a cui piace fare le cose per bene, al momento la priorità sia ottenere il salto di categoria. Dopodichè abbiamo già iniziato a dialogare sia con Viti ed Ermellino (gestori dell’impianto tramite l’Asd Polisportiva Savona, ndr) che con l’assessore Rossello per creare i presupposti per poter riportare il Savona al Valerio Bacigalupo”.

“Da questo punto di vista ce la sto mettendo tutta – prosegue Milani -, non so se sarà questo o il prossimo anno, ma quando avremo lo stadio rifacendo il manto erboso verrà tutto di conseguenza. Siamo disposti a farci carico delle ingenti spese per riqualificare il terreno di gioco, ma l’assessore sa che ci servirà un aiuto da parte del Comune almeno per le tribune. Stiamo cercando di fare il possibile, ai tifosi chiedo nei limiti del possibile di fidarsi e di darci tempo”.

Da savonese, cosa significa essere il presidente del Savona?

“Sono emozioni. Sono dell’idea che la vita vada vissuta. Sono contento di questa esperienza, se sono qui è grazie ad Adamo e ne sono ben felice. È bello stare a contatto con i ragazzi e vederli felici, così come sono contento del fatto che qualche tifoso ogni tanto mi fermi indipendentemente dal risultato ottenuto la domenica. Qualcuno mi ha detto che si vede che stiamo facendo dei sacrifici per portare il Savona in alto, questo mi rende orgoglioso”.

Le numerose sponsorizzazioni ricevute vi hanno permesso di smentire chi ha sempre sostenuto che imprenditori ed esercenti locali non hanno a cuore le sorti del Vecchio Delfino.

“La cosa più bella è che anche i nostri sponsor sono anche tifosi. Il proprietario di OroCash ha seguito Savona-Campese dall’Austria e mi ha raccontato di aver seguito la diretta streaming della partita esultando come se fosse stato allo stadio. Oltre a lui ci hanno aiutato davvero in tantissimi, Adamo da questo punto di vista ha fatto lavoro enorme. Tantissime piccole attività anche fuori Savona ci hanno supportato. La città ci ha dato tanto”.

Pensa che l’ambizione di voler riportare il Savona in alto si riesca a conciliare con le possibilità economiche degli attuali soci? Oppure nei prossimi anni cercherete di instaurare ulteriori collaborazioni?

“Penso che sia una domanda prematura, prima di pensarci dovremo riuscire ad ottenere almeno una doppia promozione sul campo. Se facendo i dovuti scongiuri tra due anni dovessimo trovarci ad affrontare il campionato di Eccellenza ci penseremo, altrimenti per il momento siamo estremamente in salute. Inoltre il nostro attuale main sponsor ci ha già comunicato di essere disposto a proseguire la partnership anche nei prossimi anni, motivo per cui siamo sereni”.

In conclusione una domanda per chi non la conosce: che tipo di presidente è Alain Milani?

“Sono un po’ scaramantico ma solo quando giochiamo in casa. Quando giochiamo all’Olmo-Ferro mi siedo sempre davanti alla nostra postazione streaming vicino al papà del ds Barone, io a destra e lui a sinistra. Per quanto riguarda invece l’approccio con la squadra, mi piace creare dei momenti di condivisione e, se necessario, è già capitato che mi rechi nello spogliatoio per tenere dei discorsi motivazionali prima di qualche partita. Due o tre giocatori mi hanno anche ringraziato per questo, però non mi piace interferire con il lavoro del nostro staff tecnico. Insomma, sicuramente sono una persona sanguigna, ma alla squadra cerco di trasmettere serenità”.