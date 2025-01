Il 3 febbraio seduta solenne del Consiglio regionale dedicata al Giorno del Ricordo

Liguria. Lunedì 3 febbraio, alle ore 11 nell’ Aula consiliare Sandro Pertini , in via Fieschi 15, a Genova, si svolgerà la Seduta solenne del Consiglio regionale dedicata al Giorno del Ricordo in memoria degli italiani dell’Istria, Fiume e Dalmazia, uccisi o costretti all’esodo alla fine della Seconda Guerra Mondiale.

La seduta sarà aperta dal presidente dell’Assemblea legislativa Stefano Balleari, seguirà l’orazione ufficiale di Davide Rossi, docente di Storia del diritto al corso di laurea in Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Trieste e Presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Fiumani, Istriani e Dalmati.

Al termine della cerimonia saranno premiato gli studenti che hanno vinto la XXIII edizione del concorso del Consiglio regionale “Il sacrificio degli italiani della Venezia Giulia e Dalmazia: mantenere la memoria, rispettare la verità, impegnarsi per garantire i diritti dei popoli”, promosso dalla Legge regionale n. 29 del 24 dicembre 2004 “Attività della Regione Liguria per l’affermazione dei valori della Memoria del Martirio e dell’Esodo dei Giuliano Dalmati”.