Il 22 gennaio a Savona un incontro pubblico sulla cultura ligure dei primi del Novecento

Savona. È in programma mercoledì 22 gennaio prossimo la conferenza, aperta alla partecipazione della cittadinanza, su Gian Pietro Lucini e la cultura ligure dei primi del Novecento. La conferenza, organizzata dal Liceo Chiabrera Martini di Savona in collaborazione con l’ISREC avrà luogo presso l’Aula Magna del Liceo (ingresso da via Aonzo) e vedrà la partecipazione del prof. Francesco Muzzioli (Università La Sapienza) di Gualberto Alvino (Istituto Treccani). L’incontro è dedicato all’uscita del volume “Sul cammino del Melibeo” presso l’editore Mimesis di Milano.

Un poema giovanile in versi barbari dedicato all’idea di un Cristo libertario, una visita a Genova e il rapporto coi giovani poeti simbolisti liguri, un misterioso furto di carte d’archivio che mostravano il coinvolgimento di Carlo Alberto di Savoia nelle condanne capitali inflitte ai martiri mazziniani genovesi nel 1833, scoperto e denunciato da Ceccardo Roccatagliata Ceccardi, il padre dei cantori liguri. E poi un lungo carteggio con Mario Garea Del Forno, lo studioso varazzese, o gli epistolari e i documenti per la stampa, sempre a Varazze e per conto di Marinetti, del Verso Libero, opera fondamentale della critica primo novecentesca: sono alcuni degli argomenti che legano la figura di Gian Pietro Lucini alla cultura ligure durante i suoi soggiorni invernali a Varazze nei primi anni del secolo scorso, indagati e presentati nella raccolta di saggi Sul cammino del Melibeo, che dà conto di quindici anni di lavoro critico su una delle figure più interessanti della letteratura italiana tra Ottocento e Novecento, tra Simbolismo e Futurismo.

Il secondo incontro del ciclo, organizzato da Pier Luigi Ferro e Giosiana Carrara del Liceo Chiabrera, prende lo spunto dall’uscita del volume Sul cammino del Melibeo. Studi e documenti per Gian Pietro Lucini, raccolta di studi luciniani e scritti rari recentemente pubblicata presso le edizioni Mimesis di Milano. Il testo verrà presentato al pubblico dall’autore Pier Luigi Ferro in un colloquio con lo scrittore, filologo e linguista Gualberto Alvino e con Francesco Muzzioli, critico e teorico della letteratura, docente presso l’università La Sapienza di Roma.

L’incontro, la cui registrazione verrà successivamente messa in rete, è aperto alla cittadinanza fino ad esaurimento dei posti, e potrà essere seguito anche in diretta streaming richiedendo entro il 20 gennaio il link di collegamento a antonioriccardi@liceochiabreramartini.it.