Il 19 gennaio si accende il Carnevale di Savona: Cicciolin pronto a sbarcare allo scaletto

Savona. Domenica 19 gennaio Cicciolin aprirà il Carnevale di Savona arrivando dal mare presso la Torretta.

Sarà accompagnato da un corteo di barche, messe a disposizione da Assonautica, con i bimbi, le famiglie e la sua Corte.

Cicciolin sbarcherà nei pressi dello scaletto, accolto dai Gruppi mascherati giunti dalla provincia e da fuori regione e dal pubblico festante. Dopo aver baciato la Torretta, in segno di omaggio a Savona, Cicciolin, insieme al Presidente della Campanassa Dante Mirenghi, guiderà il corteo che percorrerà via Paleocapa e C.so Italia per giungere in piazza Sisto IV, dove riceverà dalle mani del Sindaco Marco Russo le Chiavi della Città, perpetuando una quasi secolare tradizione che ha lo scopo di festeggiare, con il Carnevale, la Città, i Savonesi, le famiglie.

Da quel momento Cicciolin sarà il Re del Carnevale e si impegnerà per portare momenti di serenità ed allegria nelle scuole, nei centri per anziani, nelle RSA, negli ospedali.

La sua missione avrà termine domenica 9 marzo 2025, giorno della Pentolaccia; Cicciolin riconsegnerà al Sindaco le chiavi della città e, da vero marinaio instancabile, riprenderà il mare per raggiungere porti di tutto il mondo e poi ritornare da noi per aprire il Carnevale del prossimo anno.

Per partecipare a “Bimbi in barca” è necessaria la prenotazione presso la sede di Assonautica di Savona in Lungomare Matteotti 1 (Tel: 019 821451 – 3382472526).

Il pomeriggio in piazza Sisto sarà allietato dalla musica di Radio Jasper.