Il 18 gennaio ad Albenga una conferenza sul “porto mancato” e sui “progetti non realizzati”

Albenga. Nuovo incontro all’Auditorium San Carlo per la rassegna “Albenga Passato e Presente” organizzata dalla Fondazione G. M. Oddi, con il Patrocinio del Comune di Albenga, Assessorato Turismo e Cultura e la collaborazione di Mario Moscardini.

Sabato 18 Gennaio 2025 alle ore 17, nell’Auditorium San Carlo di Via Roma 58, si terrà la conferenza “Il porto mancato di Albenga. I Progetti non realizzati”.

Dal 1952 al 2008 varie Amministrazioni Comunali hanno progettato la realizzazione di porti turistici sul litorale albenganese capaci di accogliere centinaia di imbarcazioni.

Progetti validi dal punto di vista ingegneristico e architettonico, alcuni innovativi come il porto ad “atollo”, altri dotati di strutture importanti come alberghi, piscine, terme, persino un teatro all’aperto. Ma giunti al punto di inizio lavori tutti sono stati bloccati per le più svariate ragioni.

La conferenza oltre a presentare i progetti non realizzati si propone di indagare le motivazioni dei molteplici fallimenti e coinvolgere i partecipanti sull’utilità o meno, ai fini economici, turistici e sportivi di Albenga, di una infrastruttura diportistica.

Intervengono Antonello Tabbò, ex Sindaco di Albenga e Franco Vazio ex Vicesindaco.

Coordina Mario Moscardini.

L’ingresso è gratuito e al termine della conferenza a tutti i partecipanti verrà offerto un rinfresco dalla Fondazione G. M. Oddi.