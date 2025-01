Guasto alla linea elettrica, stop ai treni per un’ora e mezza tra Savona e Varazze

Aggiornamento ore 12.10: la circolazione è tornata regolare. Nel periodo dell’interruzione necessaria per consentire ai tecnici di Rfi l’esecuzione dell’intervento di ripristino sono stati coinvolti 2 Intercity (di cui 1 cancellato) e 9 regionali (di cui 4 già cancellati parzialmente) con ritardi fino a un’ora e mezza.

Savona. Ancora disagi per la circolazione ferroviaria. Dopo i ripetuti guasti di inizio dicembre e la lamiera caduta da un camion che due settimane fa ha danneggiato la linea a Varazze, questa mattina un nuovo guasto alla linea elettrica – stavolta tra Albisola e Savona – sta causando pesanti rallentamenti ai treni nella tratta.

Sia un Intercity che alcuni treni regionali tra Savona e Genova stanno accumulando ritardo. Immediato l’intervento sul posto dei tecnici di Rfi. Secondo il sito Viaggiatreno la circolazione risulta sospesa dalle ore 10.25 tra Savona e Varazze.

Ancora nessuna informazione sulle cause del guasto all’alimentazione né sui tempi necessari per il ripristino. Da Trenitalia fanno sapere che un binario, al momento, è utilizzabile ma naturalmente con rallentamenti inevitabili; nel momento in cui scriviamo però (ore 11.25) la circolazione è sospesa su entrambi i binari per la verifica della linea e l’esecuzione dell’intervento.