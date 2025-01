Golfo Dianese beffata nel finale a Cengio, Vindigni: “C’è rammarico, ma soddisfatto di questa prima parte di stagione”

Cengio. Un pirotecnico 3-3 tra Cengio e Golfo Dianese ha caratterizzato l’ultimo turno del girone A di Prima Categoria. Uno scontro nei piani alti della classifica che è stato anche al centro di discussioni arbitrali. Sono stati infatti tre i rigori assegnati, tra cui quello decisivo per il pareggio del Cengio al 90′ di Zizzini. Nel post gara è intervenuto il tecnico dei giallorossoblù, Danilo Vindigni. “A caldo – commenta il mister – è difficile dare un giudizio. C’è un po’ di rammarico. Come sbagliamo noi può sbagliare anche il direttore di gara e lo accettiamo, ma moralmente ci butta un po’ giù. L’avevamo recuperata due volte e due volte l’avevamo ripresa”.

Quella di domenica è stata anche l’ennesima partita che ha visto sul tabellino dei marcatori i nomi di Alessandro Greco e Alessandro Folco. Per il primo sono 13 e per il secondo 9 i centri in campionato. Anche se il mister sottolinea la compattezza della squadra e l’importanza di ogni elemento. “La nostra forza è il gruppo – commenta infatti Vindigni -. Greco e Folco hanno tanti gol all’attivo, abbiamo dei difensori giovani bravi, ma fare nei nomi mi disturba. Il gruppo complessivamente ha fatto bene fino ad ora“.

Dunque, la Golfo Dianese si trova ora in quarta posizione a 28 punti in classifica: piena zona playoff e vetta distante cinque lunghezze. Uno score che il mister commenta così: “Soddisfatto di questa prima parte di stagione? Assolutamente sì. Abbiamo lasciato qualcosa in giro, anche non per colpa nostra, però lo accettiamo”. Ora la Golfo Dianese affronterà in casa il Vadino, squadra che occupa le ultime posizioni della graduatoria.