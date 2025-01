Il savonese celebra il “Giorno della Memoria”: ecco le iniziative

Provincia. Conferenze, incontri, commemorazioni ma anche momenti culturali e spettacoli, con il coinvolgimento delle scuole e degli studenti: così il savonese celebra la Giornata della Memoria per non dimenticare le atrocità del passato e promuovere valori di pace e tolleranza.

Numerose le iniziative e gli appuntamenti organizzati a partire da questo week end nei vari comuni della provincia.

Savona. Il Centro di documentazione “Logos” in collaborazione con l’ISREC – Fondazione Istituto Storico della Resistenza e dell’Età Contemporanea della provincia di Savona “Umberto Scardaoni” GTS, l’ANED – Associazione nazionale ex deportati nei campi nazisti – Savona e Imperia e l’associazione musicale “Rossini”, con il patrocinio del Comune di Savona, città candidata a Capitale italiana della cultura 2027, organizza l’incontro- dibattito: “il giorno della memoria nei giorni della guerra di Gaza”. Introduce: Massimo Macciò, con i i saluti di Simone Falco, presidente Aned di Savona e Imperia – Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti -. Interverranno: Sergio Tortarolo, Associazione musicale “G. Rossini”, Mimmo Lombezzi, giornalista, Sergio Acquilino “Il rosso non è il nero”, Fabio Gallesio, Centro di documentazione “Logos”.

L’incontro si terrà lunedì 27 gennaio 2025 con inizio alle 16:30 presso la Sala Rossa del Comune di Savona.

A Savona mercoledì 29 gennaio alle ore 21 la Chiesa Sant’Andrea Apostolo ospiterà il “Concerto della Memoria” con la musica del Complesso Bandistico Città di Savona “Antonio Forzano” le letture di testimonianze di ex deportati e le riflessioni da parte di studenti savonesi, coordinati da Jacopo Marchisio. L’evento a cura dell’Aned si terrà alla presenza delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute al campo di sterminio di Auschwitz Birkenau.

Varazze si prepara a celebrare la Giornata della Memoria 2025 con una serie di eventi significativi, organizzati dal Comune in collaborazione con TieniViva Gospel Voices, Aned, Anpi Varazze (Sezione Berto Ghigliotto) e l’Assemblea Legislativa della Regione Liguria.

Venerdì 24 gennaio appuntamento alle ore 21 – La programmazione si aprirà con la presentazione del libro “Gli italiani a Sachsenhausen, la deportazione nel lager della capitale del Terzo Reich”, di Claudio Cassetti, presso l’Aula Magna della Scuola Primaria G. Massone. Un’opportunità per conoscere la drammatica realtà dei prigionieri italiani nel campo di concentramento di Sachsenhausen.

Domenica 26 gennaio alle ore 16 – Un momento di riflessione e sensibilizzazione sul tema della memoria storica sarà il concerto “Promemoria”, a cura del gruppo TieniViva Gospel Voices, che si terrà presso l’Oratorio San Giuseppe e della SS. Trinità. Il progetto, intitolato “Il dovere di non cadere nell’oblio, nel silenzio dell’indifferenza”, si rivolge principalmente ai più giovani e prevede letture, racconti e musica, con la pace come tema centrale.

Mercoledì 29 gennaio – Il cinema teatro Don Bosco, nella mattinata, ospiterà lo spettacolo “I sentieri della memoria”, a cura del Teatrino dell’Erbamatta, destinato agli alunni delle scuole primarie e secondarie. Un coinvolgente spettacolo che guiderà gli studenti alla riflessione sul passato, aiutandoli a comprendere l’importanza della memoria storica. Sempre nella mattinata, presso la Sala Ragazzi della Biblioteca Civica Comunale E. Montale, avrà luogo il laboratorio “L’amicizia ai tempi della divisione”, destinato agli studenti della scuola secondaria di primo grado, in cui i ragazzi saranno guidati nella lettura di testi di autori come Uhlman, Morpurgo e Silei.

Vado Ligure. In occasione dell’80° anniversario della Liberazione del campo di Auschwitz la Sezione Anpi di Vado Ligure organizza due iniziative. Sabato 25 gennaio alle ore 17.30 Giornata della Memoria e del Ricordo: lo storico Eric Gobetti parlerà di lager e di foibe. Ricordare e testimoniare gli orrori di uno dei periodi più bui della nostra storia non è solo un dovere, ma non una scelta, un preciso compito di Anpi e di tutti gli antifascisti.

Venerdi 31 gennaio alle ore 20.45 Lager di ieri e guerre di oggi: Anna Traverso di Isrec Savona ci porterà una riflessione sul periodo storico dei lager ed i confitti attualmente in corso. “Saranno con noi le Andra e Tatiana Bucci, le sorelle sopravvissute al lager di Auschwitz. Anche dopo 80 anni, soprattutto oggi, con la deriva politica a destra che sta colpendo il nostro paese, l’Europa e ancora di più l’America, il nostro impegno deve essere ancora più forte e costante, per difendere la nostra libertà e la democrazia e pronunciare sempre più spesso la parola alla base della nostra Costituzione: antifascismo!”, sottolinea la presidente della Sezione Anpi di Vado Ligure Piera Murru.

Loano celebra Giorno della Memoria, la ricorrenza internazionale che il 27 gennaio di ogni anno commemora le vittime dell’Olocausto. Diverse le iniziative promosse dall’amministrazione comunale in collaborazione con la sezione Anpi “Renato Boragine” di Loano e la sezione di Savona e Imperia dell’Aned. Le celebrazioni si tengono nell’ottantesimo anniversario della liberazione dei campi di sterminio nazisti e nel ricordo de “le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, affinché simili eventi non possano mai più accadere”, così come recita la legge numero 211 del 2000 che istituisce in Italia la ricorrenza internazionale del Giorno della Memoria del 27 gennaio.

“Il Giorno della Memoria – spiegano il sindaco di Loano Luca Lettieri e il vice sindaco con delega alla cultura Gianluigi Bocchio – ricorda una delle pagine più buie della storia dell’uomo, una ferita ancora aperta nella coscienza di tutti noi. Come recita la legge che istituisce anche nel nostro Paese questa ricorrenza, l’obiettivo è mantenere vivo il ricordo di quanto avvenuto in modo che tragedie di questo genere non abbiano mai più a ripetersi. Per questo motivo, preziosissime sono le testimonianze di coloro i quali vissero sulla propria pelle le persecuzioni e le conseguenze più tragiche di quel folle progetto di genocidio. Grazie alla collaborazione con Aned e Anpi Loano, in occasione del Giorno della Memoria 2025 potremo ascoltare i contributi delle sorelle Andra e Tatiana Bucci, sopravvissute ad Auschwitz, dell’onorevole Emanuele Fiano e del professor Luigi Vassallo. Quest’anno, poi, le celebrazioni ci permetteranno anche di ricordare i nostri concittadini che furono colpiti dalle leggi razziali del 1938 e quelli che, con coraggio, si sono opposti allo sterminio”.

Sabato 25 gennaio alle 15.30 nella biblioteca civica “Antonio Arecco” di Palazzo Kursaal è in programma una conferenza sul significato del Giorno della Memoria a cura del professor Luigi Vassallo e dal titolo “Poi passarono per il camino”. Nel corso dell’incontro verranno ricordati anche i loanesi colpiti dalle leggi razziali e coloro che si sono opposti al progetto di sterminio e, a rischio della loro vita, hanno salvato molti perseguitati.

Giovedì 30 gennaio alle 21 nella sala consiliare di Palazzo Doria si terrà la presentazione del libro ”Sempre con me. Le lezioni della Shoah” (Piemme 2023) dell’onorevole Emanuele Fiano, presidente del comitato scientifico della Fondazione Fossoli e figlio di Nedo Fiano, unico sopravvissuto della sua famiglia al campo di Auschwitz Birkenau e a Buchenwald. Durante l’incontro gli allievi dell’Asd Modern Jazz Dance del maestro Teo Chirico leggeranno alcuni testi. Saranno presenti Andra e Tatiana Bucci, deportate nel lager di Auschwitz Birkenau.

Venerdì 31 gennaio alle 9 presso il monumento alla Residenza nei Giardini Pertini verrà deposto un mazzo di fiori in ricordo di Aldo Marostica, deportato politico nel lager di Mauthausen Gusen. Alle 9.30 nella sala consigliare di Palazzo Doria l’onorevole Emanuele Fiano incontrerà gli studenti dell’istituto Falcone e la cittadinanza. Interverranno Andra e Tatiana Bucci.

Finale Ligure Al Teatro delle Udienze, in occasione delle celebrazioni per la Giornata della Memoria, debutta sabato 25 gennaio 2025 alle ore 21:00 la nuova produzione di Baba Jaga Arte e Spettacolo, Sui Binari della Memoria. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Marco Taddei, racconta la drammatica vicenda dei 13.000 bambini italiani strappati alle loro famiglie in Libia durante la Seconda Guerra Mondiale e riportati forzatamente in Italia. Una storia sconvolgente che prende vita sul palcoscenico, rievocando uno dei capitoli più amari della nostra storia.

Negli anni ‘30, il regime fascista aveva incoraggiato gli italiani a trasferirsi in Libia e a mettere su famiglia, ma con lo scoppio della guerra, il governo decise di rimpatriare i bambini, presentando questa operazione come una “grande vacanza al mare”. In realtà, questa scelta politica si rivelò una crudele burla, un errore devastante che segnò profondamente la vita di questi bambini. Strappati dai loro affetti e dal loro mondo, si ritrovarono in un paese sconosciuto, con una lingua e una cultura diverse, spesso senza la possibilità di riabbracciare i genitori fino alla fine del conflitto.

Sui Binari della Memoria è un’esperienza teatrale intensa, in cui un narratore ricostruisce gli eventi storici, accompagnato da musiche e suoni che evocano le voci lontane e disperate di quei bambini. Lo spettacolo è una riflessione profonda sui rischi della manipolazione politica dell’infanzia e si trasforma in un grido di denuncia e speranza, ricordando che, purtroppo, milioni di bambini nel mondo soffrono ancora oggi le stesse crudeltà a causa di guerre e conflitti. Un viaggio emozionante e doloroso, capace di lasciare senza fiato, che invita a riflettere sul valore dell’infanzia e sulla necessità di proteggerne i diritti, troppo spesso calpestati (i biglietti sono acquistabili sul sito www.teatrodelleudienze.org o telefonando al numero 351 5699339 dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 19. Prezzi: intero 15 euro, ridotto 12 euro per soci e under 25).

Dal 24 al 27 gennaio, dalle ore 15:00 alle 19:00, il Palazzo del Tribunale ospiterà inoltre la mostra I Viaggi della Memoria, parte dell’Itinerario Memoria 2025 curato dall’Associazione Baba Jaga in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Migliorini del Nuovo Polo Scolastico di Finale Ligure e con il supporto della Fondazione Agostino De Mari. Questo percorso espositivo invita i visitatori a interrogarsi sul ruolo del testimone nella storia e a esplorare vicende significative del nostro passato, con l’obiettivo di stimolare una riflessione profonda sull’identità e sulla memoria storica. Il treno, elemento centrale dell’allestimento, diventa metafora del viaggio e della connessione tra eventi storici, mentre le sezioni principali raccontano episodi come il trasferimento dei bambini italo-libici durante il regime fascista, i viaggi tragici della Shoah e l’esodo giuliano-dalmata nel dopoguerra.

L’ingresso alla mostra è a offerta libera, mentre le visite guidate, con prenotazione obbligatoria, hanno un costo di 5 euro a persona per gruppi di almeno 5 partecipanti. L’Itinerario Memoria 2025 rappresenta un viaggio emozionale che, attraverso simboli evocativi e narrazioni coinvolgenti, invita a custodire e tramandare la memoria del passato per comprendere meglio il presente (per ulteriori informazioni sugli eventi e sulle attività di Baba Jaga Arte e Spettacolo APS, visitare il sito ufficiale, seguire i canali social dell’Associazione o contattare la segreteria telefonicamente negli orari indicati).

Pietra Ligure. Lunedì 27 gennaio, il prefetto e il sindaco Luigi De Vincenzi, in Prefettura a Savona, conferiscono la medaglia d’onore ai famigliari di Fiorenzo Vignati, pietrese deportato nei campi di concentramento nazisti. Sempre lunedì 27 gennaio, al cinema teatro Moretti, la proiezione del film per le scuole “La vita è bella”, con inizio alle ore 10. Martedì 28 gennaio, alle ore 11.00, la deposizione dell’omaggio floreale alla targa dei deportati presso il monumento ai partigiani, iniziativa in collaborazione con le associazioni Aned e Anpi.

Borghetto Santo Spirito. Il Comune ha programmato l’incontro rivolto alla cittadinanza, in collaborazione con A.N.E.D. – Associazione Nazionale ex Deportati dei campi nazisti – della sezione di Savona -Imperia, “1945-2025 – 80° anniversario della liberazione dei campi di concentramento e sterminio di Auschwitz”. Durante l’incontro interverranno in qualità di relatori Simone Falco e Jacopo Marchisio, rispettivamente presidente e vice presidente vicario di A.N.E.D. sez. Savona – Imperia, per ricordare la tragica follia della deportazione ad Auschwitz ed in particolare quella subita dai bambini.

“Questa ricorrenza ci invita a riflettere sulle terribili conseguenze dell’odio e dell’indifferenza, ma soprattutto sottolinea l’importanza di difendere i valori della libertà e del rispetto reciproco. Attraverso la memoria possiamo costruire una società più consapevole e capace di contrastare ogni forma di discriminazione. Ricordare è un dovere collettivo, non solo per onorare la memoria di chi ha perso la vita, ma anche per trasmettere alle nuove generazioni il ‘Mai più’”, le parole del sindaco Giancarlo Canepa.

Cairo Montenotte. Ecco il programma delle iniziative del 27 gennaio 2025: alle ore 8 nella Scuola di formazione della Polizia Penitenziaria la deposizione di una corona di allora all’agente di custodia Andrea Schivo deportato e ucciso nel lager di Flossenburg; alle ore 10.30 in piazza della Vittoria interventi del sindaco Paolo Lambertini e di Leda Bertone, presidente della sezione Anpi di Cairo, con la partecipazione di alunni e studenti dell’Istituto comprensivo, dell’Istituto superiore Patetta e del Liceo Calasanzio di Carcare; alle 11 nell’area dell’ex campo di concentramento di Cairo (ingresso dal campo da calcio Brin) deposizione di un mazzo di fiori in ricordo dei 999 prigionieri civili deportati nei lager di Mauthausen.

Carcare. “Incontriamoci e ricordiamo insieme”: appuntamento domenica 26 gennaio alle ore 10 a Carcare, nel centro polifunzionale di via del Collegio, dove oltre ai saluti istituzionali a cura di Anpi e Comune la parola passerà al relatore Franco Delfino, membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione Isrec della provincia di Savona.