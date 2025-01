Savona. Nell’ambito delle iniziative dedicate alla commemorazione del “Giorno della Memoria”, questa mattina, presso il Palazzo del Governo di Savona il prefetto Carlo De Rogatis ha consegnato le “Medaglie d’Onore” ai famigliari dei deportati nei campi di concentramento.

Alla presenza delle massime autorità civili, militari e religiose del territorio, in apertura il prefetto Carlo De Rogatis ha rivolto ai presenti un indirizzo di saluto, ricordando brevemente le drammatiche vicende che hanno segnato la storia europea connesse alla Shoah, al quale hanno fatto seguito le riflessioni del sindaco di Savona Marco Russo, del presidente della Provincia Pierangelo Olivieri e del presidente della sezione di Savona ed Imperia dell’Associazione Nazionale ex Deportati, Simone Falco.

La cerimonia è poi culminata nel toccante momento della consegna della decorazione concessa dal Capo dello Stato (curata dal prefetto unitamente ai sindaci dei Comuni di residenza dei decorati) ai familiari di Tullio Pescarolo di Tovo San Giacomo, Gio Batta Suetta di Savona e Fiorenzo Vignati di Pietra Ligure, che hanno vissuto l’orrore della deportazione e che oggi non sono più fra noi.

È stata ritirata dal figlio la medagli concessa a Tullio Pescarolo, civile, arrestato a Sanremo dalla Polizia fascista il 20 marzo 1944, venne deportato dapprima nel campo di concentramento di Vallecrosia e successivamente in quello di Fossoli, in provincia di Modena; da lì venne trasferito, come deportato politico, nel campo di Buchenwald. Venne liberato dagli americani V11 aprile 1945.

La pronipote di Gio Batta Suetta ha ritirato la medaglia concessa al bisnonno, civile, arrestato a Savona dai reparti delle brigate nere e dalle SS naziste a seguito dello sciopero del 1marzo 1944 presso lo stabilimento ILVA, venne deportato dapprima nel campo di concentramento di Verona e successivamente in quello di Mauthausen, dove giunse il 20 marzo 1944. Trasferito nel sottocampo di Gusen, venne impiegato come manodopera schiava. Morì nel campo di Melk il 4 aprile 1945.

È stata ritirata dal figlio la medaglia concessa a Fiorenzo Vignati, civile, membro della formazione partigiana “Gruppo Franco venne arrestato dai nazifascisti sul Mottarone a causa di una delezione. Trasferito dapprima nel carcere di Baveno e successivamente in quello di Milano, venne deportato nel campo di concentramento di Bolzano, dove subì brutali interrogatori da parte delle SS. Venne liberato il 2 maggio 1945 da formazioni partigiane.

Le “Medaglie d’Onore” sono conferite dal presidente della Repubblica ai sensi della legge numero 296 del 27 dicembre 2006.