Giorno della Memoria, Balleari: “Antisemitismo ancora presente tra i fanatici che bruciano bandiere”

Liguria. “Non posso esimermi dall’osservare, con estremo rammarico, che i sentimenti di odio, tra cui l’antisemitismo, ancora oggi serpeggiano tra frange di fanatici, che si sentono legittimati a divulgare, con le espressioni, ma, ancor peggio, con le manifestazioni di violenza, talvolta bruciando simboli religiosi bandiere che rappresentano un intero popolo, quegli stessi impulsi che portarono ad istituire un progetto di sterminio, una soluzione finale, come venne a suo tempo definita dai gerarchi che la idearono e la organizzarono”.

È uno dei passaggi del discorso tenuto oggi da Stefano Balleari, presidente del Consiglio regionale della Liguria, durante la seduta solenne in occasione del Giorno della Memoria. Il riferimento implicito è chiaramente alle manifestazioni pro Palestina in funzione anti-israeliana.

“Manifestazioni, queste, che non degenerano solo grazie al prezioso lavoro delle forze dell’ordine, sempre pronte a garantire sicurezza e legalità nel pieno rispetto della nostra Costituzione. La politica, dal canto suo, dovrebbe sempre avere il coraggio di prendere le distanze e condannare le violenze – sostiene Balleari -. L’aggressione di Hamas del 7 ottobre del 2023 che ha causato l’ennesimo conflitto in medio-oriente, così le guerre tuttora in corso nel mondo, dimostrano che non è mai possibile dare per scontato il definitivo raggiungimento della pace e della stabilità dei principi democratici“.

“Il germe dell’antisemitismo – ha detto Balleari in un altro punto del suo intervento – prese piede anche nell’Italia fascista, attraverso un disegno, sulla falsariga nazista, teso prima ad emarginare, poi a reprimere ed infine a deportare e sterminare gli ebrei. La vita per gli ebrei in Italia iniziò a farsi difficile nel corso degli anni trenta e diventò impossibile con la promulgazione delle leggi razziali del 1938 che, ancora oggi, rappresentano il punto più basso della storia italiana“.

E sulle polemiche ricorrenti nei confronti di Fratelli d’Italia per non aver mai preso le distanze dal fascismo, Balleari risponde così: “Io credo che siano strumentalizzazioni. Mi sembra che, proprio per voce del nostro segretario nazionale, del presidente del Consiglio, sia avvenuta una condanna senza e senza ma su ciò che sono state le leggi razziali. E su questo mi sembra che non ci siano dubbi”.

A tenere l’orazione ufficiale è stata Chiara Dogliotti, membro del comitato scientifico e ricercatrice presso l’Istituto ligure per la storia della Resistenza e della società contemporanea, che ha parlato di Liana Millu: “Una figura difficilmente definibile perché è stata molte cose, una scrittrice, un’insegnante, un’intellettuale e soprattutto una testimone. È una donna di origine ebraica deportata ad Auschwitz e sopravvissuta, che dal momento in cui è tornata dai campi ha costruito la sua vita e la sua identità principalmente come testimone. Il motivo principale per cui l’ho scelta è che la sua attività di testimone è sempre stata volta al futuro più che al passato: aveva proprio la finalità di costruire un futuro diverso, un futuro ispirato ai valori della democrazia, della convivenza civile, dell’impegno attivo contro la violenza, il totalitarismo, gli orrori che lei aveva conosciuto nel nel passato. È una donna caratterizzata da uno spirito libero, da una grande indipendenza di pensiero e di sguardo”.