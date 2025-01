Giorno della Memoria, Arboscello a Savona: “Ricordare per costruire un futuro senza odio”

Savona. Oggi il vice presidente del Consiglio regionale, Roberto Arboscello, ha partecipato alla seduta solenne del Consiglio provinciale di Savona e alla cerimonia di consegna delle onorificenze in Prefettura, in occasione del Giorno della Memoria.

“Un momento di riflessione collettiva in cui abbiamo rinnovato il nostro impegno a custodire e tramandare la memoria della Shoah, perché gli orrori del passato non abbiano a ripetersi. Quest’anno, nell’80° anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, il richiamo alla memoria è più urgente che mai” afferma Arboscello.

“In un contesto storico in cui assistiamo al riemergere di intolleranze e negazionismi è dovere di ciascuno di noi ribadire che quanto accaduto non può e non deve essere dimenticato. Il Giorno della Memoria non è solo una ricorrenza, ma un monito. È il momento in cui ricordiamo le vittime dell’Olocausto e riflettiamo sull’importanza di promuovere i valori di pace, rispetto e inclusione” conclude.

“Quanto successo 80 anni fa non può e non deve essere dimenticato – aggiunge il capogruppo del Partito Democratico in Regione Armando Sanna -. Purtroppo il contesto storico in cui viviamo mette a forte rischio la memoria di questo orrore e oggi abbiamo ancora di più la responsabilità e il dovere di ricordare”.

“Questo è stato ed è l’obiettivo dell’istituzione di questa Giornata, che ricorda quando il mondo intero scoprì le atrocità che si erano consumate nei campi di concentramento. È dovere di tutti noi coltivare la Memoria ogni giorno, per non dimenticare e perché non accada mai più” conclude l’esponente Dem.