Giornata della Memoria: gli studenti del Liceo Musicale G. Bruno in scena al Teatro Ambra di Albenga

Albenga. Il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria, gli studenti del Liceo Musicale G. Bruno di Albenga porteranno sul palco del Teatro Ambra, alle ore 21:00, un’esibizione che promette di toccare le corde più profonde dell’animo umano.

La serata vedrà gli studenti del Liceo Musicale interpretare le opere di compositori simbolo di un’epoca segnata dalla tragedia, tra cui Kurt Weill, Hans Krása, Paul Hindemith, Richard Wagner e Nicola Piovani. Ogni nota, ogni melodia scelta porta con sé una storia, un richiamo al passato, una lezione per il presente.

Accanto alla musica, gli studenti del Liceo Classico G. Bruno daranno voce ad autori come Bertolt Brecht, Primo Levi e Maria Musso Gorlero, interpretando testi che raccontano le atrocità della Shoah, l’orrore dei campi di concentramento e la resilienza di chi ha vissuto l’indicibile.

L’evento è promosso dall’ANED (Associazione Nazionale Ex Deportati nei campi nazisti) delle sezioni di Savona e Imperia e curato per l’organizzazione dal prof. Jacopo Marchisio e dalla prof.ssa Rossana Rolando. Rappresenta un momento significativo per commemorare gli ottant’anni dalla Liberazione del campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau e dell’Italia dal nazifascismo.

“Questo evento rappresenta molto più di una semplice esibizione: è il frutto di una collaborazione intensa e significativa tra due anime diverse del Liceo G. Bruno, quella musicale e quella classica”, afferma la dirigente scolastica prof.ssa Simonetta Barile.

“Unendo le loro forze, i docenti e gli studenti hanno dato vita a uno spettacolo che intreccia musica e letteratura, creando un dialogo tra arte e storia capace di coinvolgere ed emozionare”, aggiunge la dirigente.

“È stata una collaborazione molto bella e arricchente” conferma il prof. Clemente Antonio Daliotti, tra gli organizzatori dell’evento. “Speriamo che il nostro lavoro possa aiutare il pubblico presente a riflettere su un evento così delicato e importante come la Shoah.”

L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: ricordare per non dimenticare. In un momento storico in cui le testimonianze dirette della Shoah si fanno sempre più rare, il compito di tramandare il ricordo spetta alle nuove generazioni.

Attraverso l’arte, i giovani studenti del Liceo G. Bruno si fanno portavoce di un messaggio universale di pace, giustizia e consapevolezza. Il programma della serata non si limiterà a offrire una semplice performance artistica, ma inviterà gli spettatori a riflettere su quanto accaduto e sull’importanza di preservare la memoria storica.

Ogni brano musicale e ogni testo recitato sarà un tassello di questo mosaico commemorativo, un modo per dare voce a chi non può più parlare.

L’evento del 27 gennaio al Teatro Ambra di Albenga, alle ore 21:00, è aperto a tutta la comunità. Rappresenta un’occasione unica per partecipare a una commemorazione sentita e profondamente significativa.

L’ingresso sarà libero, un invito a condividere un momento di riflessione collettiva guidata dall’arte e dalla memoria. Gli organizzatori auspicano una grande partecipazione da parte del pubblico, sottolineando l’importanza di mantenere vivo il ricordo degli orrori del passato per costruire un futuro più consapevole e giusto.

Non si tratta solo di uno spettacolo, ma di un’esperienza che unisce generazioni, sensibilità e linguaggi diversi in un unico grande abbraccio simbolico verso la memoria e la speranza.

Non dimenticare: il 27 gennaio, Teatro Ambra di Albenga, ore 21:00. Giornata della Memoria. Perché ricordare è un dovere di tutti.