Giordano (M5s): “Sulle prescrizioni con vecchia ricetta aggravio per il sistema sanitario”

Liguria. “L’assessore competente dice ancora una volta delle mezze verità: stando a un aggiornamento delle norme, dal 1° gennaio 2025 risulta che chi ha una prescrizione per visite e/o esami antecedente di 6 mesi, ma è stato impossibilitato a prenotare (tra gli impedimenti, ricordiamo ad esempio lo scoglio delle agende chiuse), sarà obbligato a ricominciare l’iter da capo perché quella prescrizione sarà nulla in quanto tutte le ricette avranno durata di 180 giorni. Dovrà quindi rivolgersi nuovamente al proprio medico curante o allo specialista”.

Così il capogruppo regionale del M5S Stefano Giordano sulle prescrizioni sanitarie con vecchia ricetta medica.

“L’aggravio sul sistema, dunque, ci sarà e a pagarne le conseguenze saranno i cittadini. Come sempre. La Regione avrebbe potuto e dovuto prorogare la finestra temporale per far sì che anche le ricette già vecchie di 180 giorni non risultassero invalidate”.

“La conferma arriva peraltro dalle stesse parole dell’assessore: “tutti i cittadini che hanno una ricetta prescritta prima o dopo il 30 dicembre hanno tempo 6 mesi per prenotare la prestazione indipendentemente dal fatto che sia stata prenotata con il vecchio o il nuovo catalogo”. Secondo Nicolò “la norma nazionale dice che le ricette prescritte sul vecchio catalogo possono essere erogate fino al 31 dicembre 2025”.

“Bene, allora non ce ne vorrà l’assessore se avremo l’ardire di denunciare queste sue parole non appena un cittadino non potrà prenotare una visita anche nel secondo semestre del ’25. Ne basta uno, di cittadino, per far crollare il castello di carte eretto da Nicolò e Bucci. E viste le testimonianze che ci stanno arrivando in queste ore, saranno molti di più”.