Gianmaria Genta torna al Finale: il centrocampista è in distinta contro il Cella

Gianmaria Genta torna al Finale. La notizia la si ufficializza dalla distinta dei finalesi contro il Cella che vede il centrocampista in panchina con la maglia numero 19.

Un ritorno importante per il club giallorossoblù che porta a Lorenzo Scalia un suo ex compagno di squadra con il quale ha condiviso esperienze importanti tra Eccellenza e la parentesi in Serie D.

La formazione:

1 Scalvini, 2 Caligaris, 3 V. Brollo, 4 Ballone, 5 Pastorino (C), 6 Giguet, 7 Shpuza, 8 Belvedere, 9 Trevisano,10 Cafarotti, 11 G. Brollo. A disposizione: 12 Acojocaritei, 13 Taku, 14 Scalia, 15 Bertozzi, 16 Burgos, 17 Palumbo, 18 Mallarino, 19 Genta, 20 Renda