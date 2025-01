Funivie, Foscolo (Lega): “Marco Bucci nuovo commissario straordinario”

Savona. “Con il nuovo decreto di nomina ministeriale i compiti e le funzioni del commissario straordinario per le Funivie Savona-San Giuseppe di Cairo sono stati trasferiti al presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, che potrà nominare un Subcommissario”. Lo ha dichiarato il capogruppo regionale della Lega Sara Foscolo.

“Siamo soddisfatti per questa decisione e riteniamo che sia un passo in avanti per il nostro territorio. Ringraziamo il Mit e la passata gestione commissariale per il lavoro svolto fino a questo momento. Adesso ci aspetta un grande lavoro”.

“Ricordiamo che il presidente Bucci ha già spiegato che si affiderà all’esperienza di Paolo Ripamonti per il rilancio di questa storica e strategica infrastruttura sul nostro territorio, un obiettivo importante per l’intero comprensorio savonese”.