Fulvio Florean è stato nominato Ambassador di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”

Fulvio Florean sarà l’Ambassador di “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport”. Un grande riconoscimento per l’attuale team manager e addetto alla comunicazione del Vado in Serie D, ex campione di rally.

Profilo scelto per qualità sportive e umane, il suo nome figurerà sui canali ufficiali della Regione Liguria.

A inaugurare ufficialmente “Liguria 2025 Regione Europea dello Sport” sarà la Cerimonia d’Apertura programmata presso il Palasport di Genova il prossimo lunedì 20 gennaio alle ore 18:00.